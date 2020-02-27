В Запорожском областном совете новый депутат
Об этом сообщае RegioNews со ссылкой на издание Актуально.
Сегодня, 27 февраля, на сессии Запорожского областного совета, депутат Григорий Леус приобрел полномочия. Представитель областной избирательной комиссии зачитала постановление облизбиркома о его регистрации.
12 декабря 2019 года областной совет принял решение о прекращении полномочий Виктора Бусько в связи с его личным заявлением о сложении депутатских полномочий. В ноябре 2019 года Кабмин утвердил Виктора Бусько и.о. директора ГП "Завод Электротяжмаш".
Справка: новый депутат Григорий Леус работает главой правления ОАО "Камыш-Зарянский элеватор"
Образование: После окончания в 1991 году средней школы поступил в Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства, который через три года переименовали в Таврическую государственную сельскохозяйственную академию, и окончив ее, получил образование инженера-механика.
Трудовая деятельность: В 1996 году пошел работать на Камыш-Зарянский элеватор инженером по охране труда. Вскоре его назначают заместителем главного инженера, позже — главным инженером, а в ноябре 2002 года общим собранием акционеров предприятия он избирается главой правления.
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