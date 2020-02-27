На Diamond Princess возросло количество инфицированных украинцев

На круизном лайнере Diamond Princess четырех граждан Украины госпитализировали с коронавирусной инфекцией

Фото: ВОЗ

На круизном лайнере Diamond Princess четырех граждан Украины госпитализировали с коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает пресс служба Министерства иностранных дел Украины, передает RegioNews.

Сообщается, что их отправили в больницы Токио, и по предварительной информации, они находятся в удовлетворительном состоянии.

"По состоянию на 26.02.2020 в общем 4 граждан Украины, у которых диагностировано наличие вируса Covid-19 были госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с госпитализированными украинцами", - заявили в МИД.

В ведомстве также отметили, что другие граждане Украины продолжают находиться на борту лайнера Diamond Princess. Местные медики проводят специальные тесты, чтобы иметь возможность принятия решения оставления членами экипажа лайнера, однако их результаты еще не известны

"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов будут госпитализированы в местных медучреждениях, отрицательные - продолжат карантин", - отметили в МИД.

Также в министерстве сообщили, что посольство Украины в Японии провело опрос всех украинцев по поводу их желания быть репатриированными в Украину.