На Diamond Princess возросло количество инфицированных украинцев
Об этом сообщает пресс служба Министерства иностранных дел Украины, передает RegioNews.
Сообщается, что их отправили в больницы Токио, и по предварительной информации, они находятся в удовлетворительном состоянии.
"По состоянию на 26.02.2020 в общем 4 граждан Украины, у которых диагностировано наличие вируса Covid-19 были госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с госпитализированными украинцами", - заявили в МИД.
В ведомстве также отметили, что другие граждане Украины продолжают находиться на борту лайнера Diamond Princess. Местные медики проводят специальные тесты, чтобы иметь возможность принятия решения оставления членами экипажа лайнера, однако их результаты еще не известны
"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов будут госпитализированы в местных медучреждениях, отрицательные - продолжат карантин", - отметили в МИД.
Также в министерстве сообщили, что посольство Украины в Японии провело опрос всех украинцев по поводу их желания быть репатриированными в Украину.
- 19:59 27 февраля На Донбассе снова обстрелы боевиков, погиб украинский военный
- 19:35 27 февраля Порошенко заявил, что сам придет на допрос в ГБР
- 19:20 27 февраля Это вызывает только смех и стыд: в аэропорту "Запорожье" пассажирке не понравилось, как ей меряли температуру
- 19:16 27 февраля Организатора штурма в 2014 году Луганского пограничного отряда объявили в розыск
- 19:12 27 февраля ОПЗЖ и "Батькивщина" оспаривают закон про мониторинг выплат от Слуги народа
- 18:34 27 февраля На 19 вокзалах созданы пункты для изоляции больных на коронавирус
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве