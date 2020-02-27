На Закарпатье контрабандисты поломали забор на границе с Венгрией
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.
Автомобиль марки "Mitsubishi Pajero", который быстро двигался в сторону граници, заметил пограничный наряд, который нес службу на наблюдательной башни. Перед заградительным забором авто остановилось, из него вышли шестеро человек. Некоторые из них нецензурно ругались и угрожали пограничному наряду. Другие лица начали ломать информационные знаки и заградительный забор.
К месту происшествия вызвана группа реагирования. Требование пограничников о прекращении правонарушения и предоставления для проверки документов мужчины проигнорировали. Продолжили нецензурной бранью оскорблять и угрожать военнослужащим из состава наряда. После этого правонарушители сели в автомобиль и попытались скрыться.
Чтобы остановить беглецов, пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх. К месту происшествия вызвали сотрудников Нацполиции.
Злоумышленников задержали, ими оказались граждане Украины, жители Виноградовского района. По внешним признакам лица находились в состоянии алкогольного опьянения, ранее они неоднократно попадали в поле зрения пограничников во время попыток перемещения через границу табачных изделий.
Всех правонарушителей привлекли к админответственности по ст. 185-10 КУоАП. Поскольку у одного из задержанных отсутствовали документы, удостоверяющие личность, его привлекли к ответственности еще и по ст. 202 КУоАП - нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда/выезда. Дело направлено в суд.
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