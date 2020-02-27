На Закарпатье контрабандисты поломали забор на границе с Венгрией

Вчера пограничниками службы "Большая Паладь" Мукачевского отряда задержано группу лиц, которые пытались повредить заградительный забор вблизи границы

Фото и видео с сайта Пограничной службы

Вчера пограничниками службы "Большая Паладь" Мукачевского отряда задержано группу лиц, которые пытались повредить заградительный забор вблизи границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.

Автомобиль марки "Mitsubishi Pajero", который быстро двигался в сторону граници, заметил пограничный наряд, который нес службу на наблюдательной башни. Перед заградительным забором авто остановилось, из него вышли шестеро человек. Некоторые из них нецензурно ругались и угрожали пограничному наряду. Другие лица начали ломать информационные знаки и заградительный забор.

К месту происшествия вызвана группа реагирования. Требование пограничников о прекращении правонарушения и предоставления для проверки документов мужчины проигнорировали. Продолжили нецензурной бранью оскорблять и угрожать военнослужащим из состава наряда. После этого правонарушители сели в автомобиль и попытались скрыться.

Чтобы остановить беглецов, пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх. К месту происшествия вызвали сотрудников Нацполиции.

Злоумышленников задержали, ими оказались граждане Украины, жители Виноградовского района. По внешним признакам лица находились в состоянии алкогольного опьянения, ранее они неоднократно попадали в поле зрения пограничников во время попыток перемещения через границу табачных изделий.

Всех правонарушителей привлекли к админответственности по ст. 185-10 КУоАП. Поскольку у одного из задержанных отсутствовали документы, удостоверяющие личность, его привлекли к ответственности еще и по ст. 202 КУоАП - нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда/выезда. Дело направлено в суд.