Стали известны руководители департаментов культуры и спорта Черновицкой ОГА

Победителем конкурса на занятие вакантной должности начальника управления молодежи и спорта Черновицкой областной государственной администрации стал боксер Александр Погодин, управление культуры - директор музея Оксана Филипчук

Победителем конкурса на занятие вакантной должности начальника управления молодежи и спорта Черновицкой областной государственной администрации стал боксер Александр Погодин, управление культуры - директор музея Оксана Филипчук

Об этом сообщает пресс служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews. Александр Погодин - юрист, спортсмен, общественный деятель. В 2012 году окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, магистр политологии. 2015 получил в ЧНУ специальность юриста. В 2018 году стал магистром физической культуры и спорта в ЧНУ. Говорит на греческом языке. Председатель общественной организации "Твоя инициатива".

Оксана Филипчук - филолог, переводчик. В 2005 году закончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, специальность - "Украинский язык и литература". Свободно владеет английским языком. Работала менеджером-переводчиком в туристическом агентстве, обозревателем в газете "Время", научным сотрудником Национального музея литературы Украины. Последнее место работы - заведующий филиалом литературно-мемориального музея Юрия Федьковича.

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