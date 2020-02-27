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27 февраля 2020, 17:30 1

Стали известны руководители департаментов культуры и спорта Черновицкой ОГА

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Победителем конкурса на занятие вакантной должности начальника управления молодежи и спорта Черновицкой областной государственной администрации стал боксер Александр Погодин, управление культуры - директор музея Оксана Филипчук
Победителем конкурса на занятие вакантной должности начальника управления молодежи и спорта Черновицкой областной государственной администрации стал боксер Александр Погодин, управление культуры - директор музея Оксана Филипчук

Об этом сообщает пресс служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

Александр Погодин - юрист, спортсмен, общественный деятель.

В 2012 году окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, магистр политологии.

2015 получил в ЧНУ специальность юриста.

В 2018 году стал магистром физической культуры и спорта в ЧНУ.

Говорит на греческом языке.

Председатель общественной организации "Твоя инициатива".


Оксана Филипчук - филолог, переводчик.

В 2005 году закончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, специальность - "Украинский язык и литература".

Свободно владеет английским языком.

Работала менеджером-переводчиком в туристическом агентстве, обозревателем в газете "Время", научным сотрудником Национального музея литературы Украины.

Последнее место работы - заведующий филиалом литературно-мемориального музея Юрия Федьковича.


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