Стали известны руководители департаментов культуры и спорта Черновицкой ОГА
Об этом сообщает пресс служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
Александр Погодин - юрист, спортсмен, общественный деятель.
В 2012 году окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, магистр политологии.
2015 получил в ЧНУ специальность юриста.
В 2018 году стал магистром физической культуры и спорта в ЧНУ.
Говорит на греческом языке.
Председатель общественной организации "Твоя инициатива".
Оксана Филипчук - филолог, переводчик.
В 2005 году закончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, специальность - "Украинский язык и литература".
Свободно владеет английским языком.
Работала менеджером-переводчиком в туристическом агентстве, обозревателем в газете "Время", научным сотрудником Национального музея литературы Украины.
Последнее место работы - заведующий филиалом литературно-мемориального музея Юрия Федьковича.
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