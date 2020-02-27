Самоподжог под ОП: Сумская ОГА прокомментировала "земельную" ситуацию потерпевшего

В Сумской облгосадминистрации состоялось совещание по выяснению обстоятельств самоподжога жителя Билопильщины под Офисом Президента Украины

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В Сумской облгосадминистрации состоялось совещание по выяснению обстоятельств самоподжога жителя Билопильщины под Офисом Президента Украины

Об этом сообщается на сайте администрации, передает RegioNews.

Во время совещания под председательством в.и. обязанностей главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик заявила, что земли, где хотел взять себе участок житель Билопильщины, распаеванию не подлежат.

По ее словам, выделять там землю не позволяет закон, и нарушать его не имеет права никто.

"Я считаю, что самоподжог - это не выход и не решение проблемы. И дело не в том, что сельская, районная или областная власть не желают помочь. Закон - есть закон ", - отметила Ирина Купрейчик.

Во время совещания руководитель отдела работы с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации Наталья Лебедь заявила, что в облгосадминистрацию Александр Бурлаков лично не обращался, а все его обращения поступали из Администрации Президента, Кабинета Министров, Верховной Рады.

Однако, по словам чиновницы, в обращениях, которые они получали, человек возмущался, что распаевание земель предприятия, где он в свое время работал, прошло неправомерно, и он не может получить теперь землю.

Как сообщила временно исполняющая обязанности председателя Белопольская райгосадминистрации Елена Никитенко, свое право на землю этот гражданин реализовал, получив еще в 2007 году земельный участок площадью 1,55 га пашни для ведения личного крестьянского хозяйства. Но человек еще хотел получить землю на пай бывшего дочернего предприятия "Луч", где работали жители Гуринивськои сельского совета и он в том числе.

Сотрудники главного управления Госгеокадастра в Сумской области подтвердили, что предприятие в свое время не превратили в коллективное, поэтому его земли перевели в государственную собственность и позже передали в аренду на 15 лет частнику. Действие договора заканчивается в 2023 году. Поэтому это право на землю человек пока реализовать не может.

Напомним, 26 февраля во время протеста медиков под зданием Офиса президента Украины мужчина совершил самоподжог. Позже сообщалось, что состояние мужчины тяжелое. Его ожидают операции по пересадке кожи.