В Ровенской области чиновники разбазарили землю для участников АТО

При содействии Госгеокадастра псевдофермерских компания присвоила почти 100 гектаров сельскохозяйственных земель в Ровенской области, часть участков ранее должны были отдать под застройку для участников боевых действий на Донбассе

При содействии Госгеокадастра псевдофермерских компания присвоила почти 100 гектаров сельскохозяйственных земель в Ровенской области, часть участков ранее должны были отдать под застройку для участников боевых действий на Донбассе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.

При содействии руководителя Госгеокадастра в области Романа Мигаля и его заместителя Сергея Дубича фирма "Фермерское хозяйство Полесье" получила 20 га земли в селе Старожуков.

14 человек, ссылаясь на гарантированное законом право на земельный участок, одновременно подали заявки в Главное управление Госгеокадастра в Ровенской области на получение двух гектаров земли в селе Старожуков, в том месте, которое сельсовет берег для участников АТО и планировал отдать им после утверждения генплана села.

Кадастр разделил массив на 14 равных частей по два гектара и отдал их в собственность указанным 14 лицам. Новоиспеченные хозяйственники, только получив землю, продали ее "Фермерскому хозяйству Полесье".

Земля была передана без согласования местных властей. По закону, когда Госгеокадастр собирается передать в собственность сельскохозяйственную землю, он обязан спросить, что об этом думает местный совет.

Выяснилось, что руководители Госгеокадастра сослались на согласование, подписанное бывшим председателем Зорянского сельского совета Михаилом Олейником, который был отстранен от этой должности еще в 2016 году. Он отрицает, что подписывал документ.

Таким же образом в собственности фирмы "Фермерское хозяйство Полесье" оказались еще по меньшей мере 76 га земли на Ровенщине. Большинство - сельскохозяйственного назначения.

В 2019-м компания стала владельцем 36 га под селом Бухаров, 25 га на территории сельсовета Дядьковичи и 15 га в Шпанове под Ровно.

Бухаривську участок - тогда это был массив площадью 71,4 га - разделили не сразу: накануне ее зарезервировали для передачи участникам АТО.

Эксперт Георгий Могильный рассказал, что это похоже на старую схему присвоения земли.

Это схема, как обходить мораторий на продажу земли, потому что он не распространяется на участки не больше двух гектаров. Затем дельцы на уровне сельских советов разрабатывают строительную документацию и эти бесплатно приватизированы земли превращаются в земле многоквартирной жилой застройки. Таким образом земля может подорожать в 100 раз, если хорошее место.

Журналисты назвають фирму "Фермерское хозяйство Полесье" загадочной, потому что за год она сменила имя - раньше была "Геология западного Полесья", изменила направление работы - с геологических работ на грузовой транспорт, а еще сменила руководство.

Вместо ровенских бизнесменов Александра Луцюка и Валерия Субботы ее единственным владельцем и директором стал Юрий Погребицкий. Он работал на рынке ценных бумаг и не имеет такого шлейфа связей в Ровно, как его предшественники (по крайней мере официально).

Неизменным в "Полесье" остается только старая фейковый адрес в Ровенском торгово-развлекательном центре "Чайка", где арендуют площадь только под магазины и такой фирмы никогда не видели.

В разговоре с журналистами Погребицкий заявил, что фирма скупает участки под строительство животноводческих комплексов для производства молочной продукции.

Журналисты нашли связи предыдущих владельцев компании "Фермерское хозяйство Полесье" с местным застройщиком Романом Курисом и ексзаступником начальника СБУ в Ровенской области, подозреваемого во взяточничестве и крышевании янтарных схем - Олегом Назаруком.

С Курисов и Назаруком связаны еще ряд предприятий, в частности ООО "Дельта Геология", в собственности аналогичным образом оказался целый песчаный карьер в селе Вельбивне Острожского района, площадью 49 га.