В "ЛНР" заявили об отправке людей, приехавших из Китая, на 14-дневный карантин – СМИ

Люди, прибывающие на оккупированную территорию Луганской области из Китая, проходят 14-дневный карантин

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Люди, прибывающие на оккупированную территорию Луганской области из Китая, проходят 14-дневный карантин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Остров.

"На территории Республики пребывают граждане, которые находились в Китае. Мы, не драматизируя ситуацию, действуем в соответствии с приказами Министерства здравоохранения. Данные граждане берутся под динамическое наблюдение с изоляцией и карантином на 14 дней. В этот период они обследуются, и, в случае, если у них не будет клинических проявлений, будут отрицательные результаты исследований, данные граждане смогут посещать и организованные коллективы и выходить на работу", - цитирует издание главврача Луганской "республиканской" санитарно-эпидемиологической станции Дмитрия Докашенко.

О количество людей, помещенных на карантин, ничего не сказано.