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27 февраля 2020, 16:59 3

Скалецкая "разберется" с врачами из Львовской области, что протестовали против размещения эвакуированных

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27 февраля 2020, 16:59 3
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В Министерстве здравоохранения Украины разберутся с ситуацией в Винниках Львовской области, где врачи протестовали против размещения в медучреждении эвакуированных из Китая украинцев
Зоряна Скалецкая, фото с facebook
В Министерстве здравоохранения Украины разберутся с ситуацией в Винниках Львовской области, где врачи протестовали против размещения в медучреждении эвакуированных из Китая украинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Гордон.

19 февраля сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках Львовской области перекрыли подъезд к медучреждению, чтобы не допустить размещения людей, которых собирались эвакуировать из Уханя. Поводом к акции протеста стало объявление в этот день симуляционных учений на территории госпиталя. Паника началаcь, когда из госпиталя начали выписывать пациентов.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что таким образом были сорваны учения, с порядком проведения которых все врачи ознакомлены.

"Мы еще будем разбираться с действиями медицинских работников, которые с университета знают порядок таких учений. Прозвучавшие заявления врачей поражают. Предстоит отдельный разговор с моими заместителями и руководителями департамента. Однозначно мы будем принимать решение, какие выводы сделать и как повлиять на ситуацию в этом учреждении", – заявила Скалецкая.

Об эффективности в системе государственного управления нельзя говорить при условии невыполнения указаний и инструкций, отметила министр.

"Представьте себе, что проводят учения по противопожарной безопасности, а кто-то, вместо того, чтобы эвакуироваться, говорит: "А мы не выйдем!", – возмутилась она.

Скалецкая отказалась отвечать на вопрос, рассматривался ли госпиталь в Винниках как объект возможного размещения эвакуированных.

"Есть решение оперативного правительственного штаба, информация определенного вида, в том числе о местах для обсервации, она исключительно для служебного пользования и не разглашается", – подчеркнула руководитель Минздрава.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области прибыли граждане, эвакуированные из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Они заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также члены экипажа, медперсонал и журналисты.


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