В Николаеве вновь подняли вопрос установки турникета в мэрии после забрасывания яйцами депутата

По поводу инцидента, произошедшего в Николаевском горсовете в среду, 26 февраля, в ходе которого депутату Павлу Зоткину о голову разбили яйцо, состоялось заседание депутатской комиссии по регламенту, которая подготовила решение

Фото: Новости-N

По поводу инцидента, произошедшего в Николаевском горсовете в среду, 26 февраля, в ходе которого депутату Павлу Зоткину о голову разбили яйцо, состоялось заседание депутатской комиссии по регламенту, которая подготовила решение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.

Глава комиссии Александр Маликин на заседании сессии 27 февраля сообщил, что решение представляет собой текст обращения в правоохранительные органы. В нем содержится требование взять на личный контроль расследование по фактам нападения на депутатов седьмого созыва, которых было несколько.

Последний инцидент — нападение на депутата Павла Зоткина.

Депутаты в обращении напомнили, что поддерживают правоохранительные органы, однако нападения на депутатов, в том числе в здании горсовета, уже носят систематический характер, а вот результата их расследования нет.

Член регламентной комиссии, депутат Елена Киселева подтвердила, что комиссия действительно собралась на внеочередное заседание и согласовала текст обращения к правоохранителям.

"Люди ведут себя, как папуасы — не хочу обидеть это племя, но они съедают все, что против них", - прокомментировала Киселева.

При этом депутат напомнила о случае поливания фекалиями депутатов в сессионном зале, и что расследование по таким случаям, как правило не ведется: "стаканчик с дерьмом обменяли на букет цветов".

Депутат Андрей Яковлев заявил, что охранная фирма, которая получает полтора миллиона в год за охрану здания Николаевского горсовета, не выполняет должным образом свои функции, а охранники на входе по сути являются хранителями ключей от кабинетов.

Депутат также напомнил, что за 170 тысяч гривен была приобретена рамка металлоискателя, однако сейчас она используется как элемент декора — ни на какие ее сигналы охранники не реагируют.

"Если бы вчера, не дай Бог, граждане зашли бы с автоматом или пулеметом, то они прошли бы беспрепятственно", - сказал Яковлев.

Он предположил, что можно заключить договор с полицией охраны, которая установила бы сигнализацию. По мнению депутата, это помогло бы и сэкономить деньги, и было бы более эффективно.

Между тем. не все депутаты были единогласны в вопросе. Светлана Таранова заявила, что на регламентной комиссии нужно было бы обсудить "антиукраинскую деятельность" Зоткина, который разместил на своей странице поздравление с 23-м февраля с флагом России, которая является агрессором. Таранова заявила, что нежеланием рассмотреть этот момент комиссия по регламенту "наплевала на могилы ребят, погибших в АТО".

Глава комиссии Александр Маликин отреагировал на обвинения достаточно эмоционально, напомнив, что предлагаемое обращение было принято коллегиально, и касается не только Зоткина, но и других коллег, которые подверглись нападениям.

Сам Зоткин в ответном слове заявил, что не ставил себе целью своей публикацией в "Фейсбуке" кого-то оскорбить — он просто разместил постер с кадрами из легендарного советского фильма "Офицеры", совершенно не обратив внимания на то, что там был флаг. Когда ему в комментариях написали о том, что данное изображение оскорбляет чувства других людей, он его отредактировал.

"Я не меньший патриот чем вы, и пытаюсь доказывать это своей работой, в том числе и как депутата на округе. Если у вас есть сомнения, то приглашаю вас на экскурсию по моему округу, и я вам покажу, что в моем понимании патриотизм", - сказал Зоткин.

В результате депутаты минимальным количеством голосов все же внесли в повестку вопрос об обращении к правоохранителям по поводу нападений на депутатов.