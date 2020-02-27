В церквях Буковины будут учить толерантности к больным коронавирусом

Черновицкий областной совет церквей и религиозных организаций подписал открытое обращение к верующим быть человечными и не сеять панику. Священники будут обучать толерантности и вести разъяснительную работу, чтобы уменьшить панику из-за коронавируса

Фото: ИА АСС

Черновицкий областной совет церквей и религиозных организаций подписал открытое обращение к верующим быть человечными и не сеять панику. Священники будут обучать толерантности и вести разъяснительную работу, чтобы уменьшить панику из-за коронавируса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

В связи с распространением в обществе страхов и панических настроений относительно ситуации с коронавируса представители различных религиозных конфессий и организаций обратились с призывом - проявлять любовь, милосердие и понимание к ближнему.

"Психологически-эмоциональное состояние людей в области неуравновешенное. Чтобы стабилизировать ситуацию, каждый на своем месте должен пропагандировать здоровый смысл: и врач, и учитель, и староста деревни, и священники. Вместе мы сможем больше", - заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Представители церквей и организаций выразили возмущение поведением людей в регионах, где агрессивно принимали своих граждан. И апеллируют к адекватному поведению и проявления покоя и доброты к своему соседу или знакомому.

"Такое обращение - это хорошо. Но этого мало. В обществе доверие к церкви высоко. Нам надо это обращение зачитывать всем верующим. Паника - страшное оружие. А когда ее греют политсилы заинтересованы лица - это еще хуже. Мое мнение не только подписать и забыть, а донести до слушателей ", - прокомментировал архиепископ Черновицкий и Хотинский ПЦУ Герман.

Также присутствуют предложили дать шире разъяснения для общества как действовать и куда обращаться в случае подозрения коронавируса.

"В церкви человек находится два часа в неделю, а перед телевизором сами знаете сколько. Церковь учит жертвенности и воспитывает духовность. Коронавирус сдетонировал негатив, который накипел в людях. Если донесем каждому "любить ближнего", то и ситуация урегулируется", - добавил иерей УПЦ Виталий Дуров.