На Полтавщине отравились школьники
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Полтавское Телевидение”.
27 февраля в 13:05 в инфекционное отделение Миргородской районной больницы госпитализировали шестерых школьников: пятерых пятиклассников и одну шестиклассницу.
Все дети - ученики одной из школ Миргородского района Полтавской области. После обеда в школьной столовой стали чувствовать себя плохо. Медики предварительно диагностировали у них пищевое отравление. В медучреждении ученики останутся до полного выздоровления.
На место инцидента выехала следственно-оперативная группа Миргородского отделения полиции. Решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ненадлежащего выполнения обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей.
Как сообщали RegioNews ранее, в Одессе после питания в столовой местной школы 53 детей отравились, пять из них попали в больницу.
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