На Полтавщине отравились школьники

В Миргородскую районную больницу госпитализировали шестерых школьников, которые отравились после школьного обеда

Фото: Pixabay

В Миргородскую районную больницу госпитализировали шестерых школьников, которые отравились после школьного обеда

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Полтавское Телевидение”.

27 февраля в 13:05 в инфекционное отделение Миргородской районной больницы госпитализировали шестерых школьников: пятерых пятиклассников и одну шестиклассницу.

Все дети - ученики одной из школ Миргородского района Полтавской области. После обеда в школьной столовой стали чувствовать себя плохо. Медики предварительно диагностировали у них пищевое отравление. В медучреждении ученики останутся до полного выздоровления.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа Миргородского отделения полиции. Решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ненадлежащего выполнения обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей.

Как сообщали RegioNews ранее, в Одессе после питания в столовой местной школы 53 детей отравились, пять из них попали в больницу.