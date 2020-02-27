В Польше опровергли информацию о появлении коронавируса в стране
Об этом сообщает Wpolityce, пишет RegioNews.
По его словам, в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако они не подтверждены.
Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Красько во время выступления в Сенате также опроверг эту информацию.
"Сейчас у нас нет подтвержденного случая коронавируса в Польше. Все тесты, которые проводились в стране, а их было более 350, показали отрицательный результат ", - сказал он.
По его словам, сейчас в Польше госпитализированы 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, 55 человек находятся на карантине, а под активным эпидемиологическим надзором - 1570 человек.
Ранее сообщалось о первом случае заболевания на коронавирус в Польше. 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде, она жаловалась на сильную одышку и принимала антибиотики.
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