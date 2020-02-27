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27 февраля 2020, 16:35

В Польше опровергли информацию о появлении коронавируса в стране

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27 февраля 2020, 16:35
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Представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в четверг, 27 февраля заявил, что информация об обнаружении коронавируса у девушки, которая приехала из Таиланда, не подтвердилось
Фото: pexels
Представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в четверг, 27 февраля заявил, что информация об обнаружении коронавируса у девушки, которая приехала из Таиланда, не подтвердилось

Об этом сообщает Wpolityce, пишет RegioNews.

По его словам, в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако они не подтверждены.

Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Красько во время выступления в Сенате также опроверг эту информацию.

"Сейчас у нас нет подтвержденного случая коронавируса в Польше. Все тесты, которые проводились в стране, а их было более 350, показали отрицательный результат ", - сказал он.

По его словам, сейчас в Польше госпитализированы 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, 55 человек находятся на карантине, а под активным эпидемиологическим надзором - 1570 человек.

Ранее сообщалось о первом случае заболевания на коронавирус в Польше. 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде, она жаловалась на сильную одышку и принимала антибиотики.


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