В Польше опровергли информацию о появлении коронавируса в стране

Представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в четверг, 27 февраля заявил, что информация об обнаружении коронавируса у девушки, которая приехала из Таиланда, не подтвердилось

Фото: pexels

Представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в четверг, 27 февраля заявил, что информация об обнаружении коронавируса у девушки, которая приехала из Таиланда, не подтвердилось

Об этом сообщает Wpolityce, пишет RegioNews. По его словам, в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако они не подтверждены. Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Красько во время выступления в Сенате также опроверг эту информацию. "Сейчас у нас нет подтвержденного случая коронавируса в Польше. Все тесты, которые проводились в стране, а их было более 350, показали отрицательный результат ", - сказал он. По его словам, сейчас в Польше госпитализированы 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, 55 человек находятся на карантине, а под активным эпидемиологическим надзором - 1570 человек. Ранее сообщалось о первом случае заболевания на коронавирус в Польше. 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде, она жаловалась на сильную одышку и принимала антибиотики.

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