В Харькове снова перенесли суд по делу ексмера Славянска Нели Штепы

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела ексмера Славянска Нели Штепы на 23 марта

Фото: Нели Штепа

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела ексмера Славянска Нели Штепы на 23 марта

Об этом, как сообщает RegioNews, Укринформу сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин.

"На суд не явились оба прокуроры - Елена Кравченко и Ирина Кадыгроб, причина - нахождение обоих в отпуске. При этом, дата заседания была обсуждена с ними заранее", - отметил Шадрин.

По его словам, очередное заседание суда назначено на 23 марта на 12:00.

"Таким образом, избрание для Штепы меры пресечения, которая не выбрана с 2018 года, снова не произошло. В своем ходатайстве прокуроры просили для нее круглосуточный домашний арест", - добавил Шадрин.

Напомним, бывшего мэра Славянска, эксрегионалку Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она известна публичными призывами к поддержке пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Штепу арестовали в июле 2014 года, в том же году началось расследование. С тех пор несколько районных судов в Харькове начинали рассматривать дело с самого начала. В октябре 2019 дело передали в Орджоникидзевский райсуд.

Ранее RegioNews сообщало, что Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела эксмера Славянска Нели Штепы на 27 февраля.