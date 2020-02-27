В Харькове снова перенесли суд по делу ексмера Славянска Нели Штепы
Об этом, как сообщает RegioNews, Укринформу сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин.
"На суд не явились оба прокуроры - Елена Кравченко и Ирина Кадыгроб, причина - нахождение обоих в отпуске. При этом, дата заседания была обсуждена с ними заранее", - отметил Шадрин.
По его словам, очередное заседание суда назначено на 23 марта на 12:00.
"Таким образом, избрание для Штепы меры пресечения, которая не выбрана с 2018 года, снова не произошло. В своем ходатайстве прокуроры просили для нее круглосуточный домашний арест", - добавил Шадрин.
Напомним, бывшего мэра Славянска, эксрегионалку Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она известна публичными призывами к поддержке пророссийских незаконных вооруженных формирований.
Штепу арестовали в июле 2014 года, в том же году началось расследование. С тех пор несколько районных судов в Харькове начинали рассматривать дело с самого начала. В октябре 2019 дело передали в Орджоникидзевский райсуд.
Ранее RegioNews сообщало, что Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела эксмера Славянска Нели Штепы на 27 февраля.
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