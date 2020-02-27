Судью Ровенского райсуда, подозреваемого во взяточничестве, оставили на свободе
Об этом пишет slidstvo.info, передает RegioNews.
Согласно украинскому законодательству, судьи неприкосновенны. Следовательно, их нельзя задерживать брать под стражу без разрешения Высшего совета правосудия.
Скучили за рубрикою "зашквари ВРП"? Ловіть новий 20 лютого НАБУ пред’явили підозру Голові Володимирського районного...Опубліковано Prosud Вівторок, 25 лютого 2020 р.
Леонида Закревского подозревают в неоднократном получении взяток и вымогательстве. По данным официального следствия, судья просил деньги за принятие решений и влияние на других судей. Речь шла о различных делах, которые были на рассмотрении суда от административных взысканий за вождение в нетрезвом состоянии к возвращению арестованного имущества.
12 февраля Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в помещении Владимирецкого суда и дома в Закревского и его коллеги. Впоследствии Леонид Закревский ушел с должности председателя суда.
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