В Запорожье накрыли конвертцентр с тремя "ботофермами"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ Украины.
Сообщается, что "конверт" функционировал с января 2019 года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по переводу денежных средств в наличные путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций.
"Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди "клиентов" конверта было свыше 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, среди выведенных в тень средств свыше 55 миллионов гривен ‒ бюджетные деньги. Всего государству нанесен ущерб на сумму свыше 20 миллионов гривен за неуплату налогов и обязательных платежей.
Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертцентра и квартирах фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, записи, компьютерную технику, средства связи, которые будут приобщены к материалам следствия.
В ходе следственных действий также выявлено три "ботоферми", обустроены организаторами конвертационного центра. Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о "минировании" и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.
В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертцентра и руководства предприятий-клиентов для возмещения нанесенных государству убытков. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке.
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