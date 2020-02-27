В Запорожье накрыли конвертцентр с тремя "ботофермами"

В Запорожье СБУ прекратила деятельность мощного конвертцентра, который выводил в тень средства госпредприятий

Фото: СБУ

В Запорожье СБУ прекратила деятельность мощного конвертцентра, который выводил в тень средства госпредприятий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ Украины.

Сообщается, что "конверт" функционировал с января 2019 года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по переводу денежных средств в наличные путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций.

"Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди "клиентов" конверта было свыше 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, среди выведенных в тень средств свыше 55 миллионов гривен ‒ бюджетные деньги. Всего государству нанесен ущерб на сумму свыше 20 миллионов гривен за неуплату налогов и обязательных платежей.

Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертцентра и квартирах фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, записи, компьютерную технику, средства связи, которые будут приобщены к материалам следствия.

В ходе следственных действий также выявлено три "ботоферми", обустроены организаторами конвертационного центра. Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о "минировании" и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.

В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертцентра и руководства предприятий-клиентов для возмещения нанесенных государству убытков. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке.