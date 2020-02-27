Во Львове врачи приедут к больному с температурой 38 градусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Чтобы предотвратить распространение любых респираторных заболеваний, а также для дополнительной защиты жильцов, семейные врачи города Львова будут выезжать на вызовы на дом к тем пациентам, которые имеют высокую температуру тела.
"Вчера подняли вопрос о тех людях, которые имеют высокую температуру — как работать с такими жителями города, чтобы не было паники. Поэтому принято решение выезжать на вызовы к больным, у которых лихорадка и температура тела больше 38 градусов", — рассказала заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам Галина Слична.
В то же время она акцентировала, что врачи не будут иметь специальной одежды — это не нужно, ведь они знают своих пациентов. Однако, если такой пациент вернулся из-за границы или же контактировал с такими людьми, и у него возникла горячка, тогда на вызов приедет специальная бригада врачей в специальных защитных костюмах.
Напомним, на "Горячей линии города Львова" будет отдельный канал, куда люди смогут позвонить и получить всю необходимую информацию о коронавирусе. Во Львове создали онлайн-форму для приезжих из страны с зафиксированными случаями коронавируса.
Для того, чтобы обеспечить невозможность попадания вируса на территорию Львовской области пограничники осуществляют термометрию в пунктах пропуска. Измерение температуры проводят для ста процентов тех, кто въезжает в страну. В случае отказа пограничники имеют право не проводить паспортный контроль.
Кроме того, во Львове установят антисептики для профилактики коронавируса. Средства для гигиены рук будут в школах, больницах, ЦПАУ города, административных зданиях городского совета, на предприятиях и в учреждениях, транспорте.
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