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27 февраля 2020, 15:50 2

Антикоррупционный суд оставил в силе размер залога для екснардепа Дубового

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27 февраля 2020, 15:50 2
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Коллегия судей палаты Высшего антикоррупционного суда решением от 27 февраля отказала адвокатам бывшего народного депутата Александра Дубового в удовлетворении апелляционной жалобы об отмене залога размером 15,76 млн гривен
Фото: ЦПК
Коллегия судей палаты Высшего антикоррупционного суда решением от 27 февраля отказала адвокатам бывшего народного депутата Александра Дубового в удовлетворении апелляционной жалобы об отмене залога размером 15,76 млн гривен

Об этом со ссылкой на LB.ua передает RegioNews.

Также защита бывшего депутата просила не применять никаких других мер, однако прокурор САП Валентин Мусияка заявил, что мера пресечения оставлена ​​без изменений.

Как известно, 31 января суд определил Дубовом 15,76 млн гривен залога и 3 февраля эта сумма была внесена.

Во время судебного заседания адвокаты пытались доказать чрезмерность залога, ссылались на приговор Малиновского суда Одессы, который оправдал другого фигуранта дела Геннадия Труханова и других фигурантов, а также пытались оспорить результаты проведенных в 2007 году обысков, но судьи оставили апелляцию без удовлетворения.

По версии следствия, Дубовой - организатор и инициатор коррупционной аферы по завладению 92 миллионами гривен путем покупки одесского завода-банкрота "Краян" по заведомо завышенной стоимости в два раза.

По словам прокурора, именно Дубовой обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову и убедил его вступить в сговор, ввести в заблуждение депутатов горсовета и провернуть коррупционную схему.

Также в качестве подозреваемых в этом деле фигурируют бывший депутат Килийского районного совета Одесской области Анатолий Коломиец, депутат Одесского областного совета Олег Бабенко и помощница мэра Одессы Геннадия Труханова Елена Попова.


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