В Украине появятся единые правила дорожных тендеров

"Укравтодор" готовит методику подготовки и проведения тендеров на ремонт и строительство дорог, которая позволит установить единые правила для всех заказчиков и участников дорожного строительства, а также избавиться так называемых "тендерных троллей" и коррупции

Фото: facebook/CoastalRoadRepair

"Укравтодор" готовит методику подготовки и проведения тендеров на ремонт и строительство дорог, которая позволит установить единые правила для всех заказчиков и участников дорожного строительства, а также избавиться так называемых "тендерных троллей" и коррупции

Как передает RegioNews, об этом в интервью ZN.ua рассказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский.

"Поразительно, но несмотря на освоение ежегодно миллиардов гривен на дорожное строительство, у нас до сих пор нет четкой методики проведения закупок в дорожной отрасли, которая стандартизировала бы и наборы документов, и требования к заказчикам и участникам", - сказал он, отметив, что на это неоднократно указывали международные партнеры, постоянно вписывая этот пункт в рекомендации по повышению эффективности отрасли.

По словам Сиротинского, нужно на законодательном уровне закрепить четкое определение понятий "дискриминации" и "аналогичности" и других, которые используются "троллями" (компании, которые подают много необоснованных жалоб в Антимонопольный комитет и срывают тендеры - ред.)

для срыва тендеров. А также установить сдерживающий фактор – ответственность участников за нарушение требований законодательства и срыв тендерных процессов.

По его мнению, новая методика "Укравтодора" создаст единый подход относительно способов подтверждения соответствия участников тендеров квалификационным критериям всей дорожной отрасли. "Его сейчас нет, каждый заказчик выписывает требования как умеет. А это - благодатная почва для выращивания "троллей" и коррупции. Мы же понимаем, что невозможно развернуть масштабное дорожное строительство, когда на рынке таких "троллей" десятки", – отметил Сиротинский.

Также он добавил, что документ позволит избавиться в тендерной документации от условий, выписанных под конкретных участников. "Вместо этого появятся вполне прозрачные обязательные требования, такие как наличие измерительной лаборатории, способной выполнять контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций; наличие сертификата на систему качества ISO (ДСТУ) 9001; наличие транспортной схемы и прочее", – пояснил президент НАГУ.

"Кроме того, появится принятый в мире принцип "проектирование-строительство-обслуживание", когда все работы, начиная с проектирования, строительства и эксплуатации будет выполнять одна организация. Такой подход позволит минимизировать потенциальные риски и общие затраты как на собственно ремонт/строительство, так и на дальнейшее гарантийное обслуживание. По такой модели реализуются проекты международных финансовых организаций (МБРР, ЕБРР, СИБ) в европейских странах, в том числе, и в Украине. Но, к сожалению, процедура не имплементирована в отечественное законодательство", – подчеркнул эксперт.