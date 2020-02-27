В Луганской области гвардейцы задержали женщину, подозреваемую в сотрудничестве с боевиками

В Луганской области нацгвардейцы задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации

Фото: НГУ

В Луганской области нацгвардейцы задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу группировки НГУ в ОТУ "Север".

Жительница Успенки Лутугинского района Луганской области пыталась пересечь гвардейский блокпост возле села Городище на востоке Луганщины. Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра. Теперь ей инкриминируют статью 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности".

Минимальная санкция от двух лет, максимальная - до пятнадцати. Облегчить свое участие правонарушительница могла бы только в случае, если бы добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании органам власти. Но этого, пока, не произошло.