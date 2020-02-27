14:40  27 февраля
Крым - это Украина: США никогда не признают российскую аннексию
15:17  27 февраля
"Голос" придумал, как вернуть Крым и Донбасс
14:39  27 февраля
Папа Римский отменяет встречи, у него кашель и насморк
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2020, 15:26 1

В Луганской области гвардейцы задержали женщину, подозреваемую в сотрудничестве с боевиками

Читайте також
українською мовою
27 февраля 2020, 15:26 1
Читайте також українською мовою
В Луганской области нацгвардейцы задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации
Фото: НГУ
В Луганской области нацгвардейцы задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу группировки НГУ в ОТУ "Север".

Жительница Успенки Лутугинского района Луганской области пыталась пересечь гвардейский блокпост возле села Городище на востоке Луганщины. Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра. Теперь ей инкриминируют статью 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности".

Минимальная санкция от двух лет, максимальная - до пятнадцати. Облегчить свое участие правонарушительница могла бы только в случае, если бы добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании органам власти. Но этого, пока, не произошло.


боевики
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Последние Популярные
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Денис Казанский
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »