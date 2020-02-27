"Голос" придумал, как вернуть Крым и Донбасс

Украинская партия "Голос" представила 27 февраля план по деоккупации Крыма и Донбасса

Фото: goloszmin.org

Украинская партия "Голос" представила 27 февраля план по деоккупации Крыма и Донбасса

Как сообщает RegioNews со ссылкой на сайт партии, документ появился потому что нынешние Минские соглашения не решают вопрос украинского суверенитета, а скорее размывают его.

"Это план для обсуждения. В нем многое можно менять, потому что финальный план должны поддержать также большинство экспертов, которым верит украинское общество... Но это план, основанный на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней. Мы назвали его "Стратегия холодной деоккупации" - холодной, потому что надеемся, что именно таким образом, без горячей фазы, мы можем приблизиться к решению сложной проблемы - восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме", - заявил глава партии Святослав Вакарчук.

Согласно плану, на его реализацию уйдет около 7 лет (в лучшем случае - четыре года). По прошествии этого времени в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состоятся первые местные выборы.

Так, план состоит из восьми этапов:

1. Долгосрочное прекращение огня.

2. После полугодового перемирия должно начаться создание демилитаризованной зоны глубиной 2,5 км с привлечением международной полицейской миссии под эгидой ОБСЕ.

3. Еще через год должен начаться процесс разоружения.

4. Спустя год, после успешного завершения процесса вывода тяжелого вооружения и бронетехники с оккупированных территорий, можно будет приступить к созданию предпосылок процесса деоккупации Донбасса. Этот этап предусматривает подготовку создания временной международной администрации (ВМА), а также окончательную демилитаризацию.

5. Срок работы временной международной администрации - не меньше года. Она заменит квазигосударственные структуры оккупационного режима. В это время должны быть согласованы условия, порядок и сроки передачи контроля за неконтролируемыми участками украинско-российской границы; условия амнистии боевиков.

6. На следующем этапе оккупированные районы не меньше чем на 1 год перейдут под контроль временных украинских администраций, а на границу вернутся сотрудники Государственной пограничной службы.

7. В случае выполнения всех предыдущих договоренностей, но не ранее чем через год, по согласованию с СНБО возможно будет проведение местных выборов.

8. Расширение "нормандской четверки" до "шестерки" за счет США и Великобритании. Вместе они должны будут внедрить стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.