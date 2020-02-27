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27 февраля 2020, 15:04 3

В Киеве из детдома украли трехлетнюю девочку

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27 февраля 2020, 15:04 3
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27 февраля в Киеве пропала трехлетняя Анжела Туманян. Ребенка из детского дома, который находится на улице Кубанской Украины, увела женщина. Сотрудники полиции занимаются розыском пропавшей
27 февраля в Киеве пропала трехлетняя Анжела Туманян. Ребенка из детского дома, который находится на улице Кубанской Украины, увела женщина. Сотрудники полиции занимаются розыском пропавшей

Об этом Информатору сообщили собственные источники в правоохранительных органах, пишет RegioNews.

Девочку из детдома украла ее биологическая мать.

О случившемся в полицию сообщила старшая по детскому дому.

Выяснилось, что Евгения Туманян, так зовут мать девочки, отдала дочь в детский дом три года назад.

27 февраля она пришла и увела ребенка в неизвестном направлении без каких либо документов. Правоохранители занимаются поиском девочки и женщины.

Анжела была одета в серую кофту с белым флисом, джинсовый сарафан. Была без верхней одежды.

Евгения была одета в темную куртку и черную шапку с бубоном. Носит очки для зрения.

При наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка и женщины, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".


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