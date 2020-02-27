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27 февраля 2020, 15:05 4

Украинцам задолжали зарплат на 3 млрд гривен

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27 февраля 2020, 15:05 4
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По состоянию на 1 января 2020 года сумма задолженности по выплате зарплат в Украине составила 3,03 миллиарда гривен
Фото:flickr
По состоянию на 1 января 2020 года сумма задолженности по выплате зарплат в Украине составила 3,03 миллиарда гривен

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews.

"По состоянию на 1 января этого года задолженность по зарплате составляла 3,03 миллиарда гривен. В 2019 году Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека получил почти 7 тыс обращений от граждан о нарушении их социально-экономических прав", - сообщила Денисова.

По ее словам, чаще всего украинцы жалуются на долги по заработной плате, несвоевременные выплаты по больничным, задержку других видов финансовой помощи за счет средств Фонда социального страхования Украины.

"По данным Минэкономразвития с 28,5 млн трудоспособного населения Украины официально трудоустроены только 12,8 млн", - сообщила Денисова.

Она добавила, что выплата зарплат "в конвертах" и незадекларированная труд также приобрела значительные масштабы.

Как стало известно ранее, в Черкасской области возникли проблемы с выплатой заработной платы врачам. В ближайшее время работников Черкасского тубдиспансера могут сократить - учреждение не имеет средств, чтобы выплачивать медикам заработную плату.


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