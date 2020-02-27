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27 февраля 2020, 14:53 1

Киевский суд отпустил под домашний арест организатора ОПГ

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27 февраля 2020, 14:53 1
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Суд отпустил организатора вооруженных ограблений в Киеве под домашний арест, а других подозреваемых - под "смешной" залог
Суд отпустил организатора вооруженных ограблений в Киеве под домашний арест, а других подозреваемых - под "смешной" залог

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области, пишет RegioNews.

Суд позволил выйти под домашний арест задержанному организатору преступной вооруженной группировки, которая совершила минимум пять разбойных нападений.
Правоохранители напомнили, что в конце января задержали членов ОПГ во время расследования ряда ограблений, во время которых страдали люди, в том числе дети и пенсионеры.

Среди задержанных оказался мужчина, который уже отсидел срок за разбойные нападения и бандитизм. После предъявления подозрения всем участникам группировки суд избрал меру пресечения в виде ареста на месяц без права внесения залога.

Несмотря на тяжесть преступлений, незаконное нападение с оружием и циничные действия, киевский судья изменил меру пресечения. Организатора ОПГ отпустили под домашний арест, а двоим другим подозреваемым позволил выйти под залог, который в 10 раз меньше суммы награбленного.

В полиции подчеркнули, что такие судебные решения ставят под угрозу жизни потерпевших и свидетелей, а также позволяют свободно на них влиять в собственных целях.


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