Киевский суд отпустил под домашний арест организатора ОПГ

Суд отпустил организатора вооруженных ограблений в Киеве под домашний арест, а других подозреваемых - под "смешной" залог

Суд отпустил организатора вооруженных ограблений в Киеве под домашний арест, а других подозреваемых - под "смешной" залог

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области, пишет RegioNews.

Суд позволил выйти под домашний арест задержанному организатору преступной вооруженной группировки, которая совершила минимум пять разбойных нападений.

Правоохранители напомнили, что в конце января задержали членов ОПГ во время расследования ряда ограблений, во время которых страдали люди, в том числе дети и пенсионеры.

Среди задержанных оказался мужчина, который уже отсидел срок за разбойные нападения и бандитизм. После предъявления подозрения всем участникам группировки суд избрал меру пресечения в виде ареста на месяц без права внесения залога.

Несмотря на тяжесть преступлений, незаконное нападение с оружием и циничные действия, киевский судья изменил меру пресечения. Организатора ОПГ отпустили под домашний арест, а двоим другим подозреваемым позволил выйти под залог, который в 10 раз меньше суммы награбленного.

В полиции подчеркнули, что такие судебные решения ставят под угрозу жизни потерпевших и свидетелей, а также позволяют свободно на них влиять в собственных целях.