Киевский суд отпустил под домашний арест организатора ОПГ
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области, пишет RegioNews.
Суд позволил выйти под домашний арест задержанному организатору преступной вооруженной группировки, которая совершила минимум пять разбойных нападений.
Правоохранители напомнили, что в конце января задержали членов ОПГ во время расследования ряда ограблений, во время которых страдали люди, в том числе дети и пенсионеры.
Среди задержанных оказался мужчина, который уже отсидел срок за разбойные нападения и бандитизм. После предъявления подозрения всем участникам группировки суд избрал меру пресечения в виде ареста на месяц без права внесения залога.
Несмотря на тяжесть преступлений, незаконное нападение с оружием и циничные действия, киевский судья изменил меру пресечения. Организатора ОПГ отпустили под домашний арест, а двоим другим подозреваемым позволил выйти под залог, который в 10 раз меньше суммы награбленного.
В полиции подчеркнули, что такие судебные решения ставят под угрозу жизни потерпевших и свидетелей, а также позволяют свободно на них влиять в собственных целях.
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