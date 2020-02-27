Папа Римский отменяет встречи, у него кашель и насморк

Чиновники Ватикана объявили, что Папа Франциск заболел и пропустит запланированную мессу с римским духовенством

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Чиновники Ватикана объявили, что Папа Франциск заболел и пропустит запланированную мессу с римским духовенством

Об этом в четверг, 27 февраля сообщило издание Associated Press, передает RegioNews.

В Ватикане отметили, что в 83-летнего понтифика было "незначительное недомогание", однако не сообщают, с чем оно связано. Понтифик вернется к исполнению обязанностей позже.

Франциска в последнее время имел напряженный график, и сообщалось, что прошлого дня во время мессы в него был кашель и насморк. Франциск должен был поехать к базилике Святого Иоанна Латеранского по всему городу, чтобы встретиться с римским духовенством и отпраздновать покаянного Мессу в начале Великого поста.

Напомним, в Италии зафиксирована первая в Европе вспышка коронавируса. В стране усилены меры безопасности, города в северных провинциях закрыли на карантин, а общественные мероприятия отменены по всей Италии, в том числе Венецианский карнавал.

26 февраля ВОЗ впервые зафиксировала за пределами Китая большее количество новых заражений коронавирусом, чем в самой стране. По состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы. Больше всего пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.

27 февраля в Италии среди украинцев зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась 26-летняя девушка из Кремоны.