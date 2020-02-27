В Чернигове депутаты выступили против введения рынка земли

Депутаты Черниговского горсовета обратились к президенту и Парламенту относительно снятия с рассмотрения всех законопроектов о введении рынка земли и проведения Всеукраинского референдума

Фото с сайта Черниговского городского совета

Депутаты Черниговского горсовета обратились к президенту и Парламенту относительно снятия с рассмотрения всех законопроектов о введении рынка земли и проведения Всеукраинского референдума

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский городской совет.

Сегодня, 27 февраля, депутаты единогласно поддержали это обращение на заседании 52-й сессии Черниговского городского совета 7-го созыва.

В тексте обращения говорится, что единственным источником власти в Украине является народ и именно он должен решать ключевые вопросы жизни страны. Открытие рынка земли будет иметь фундаментальные последствия не только для современного, но и для будущего поколения украинцев. Именно поэтому вопрос, который определяет дальнейшую судьбу страны, должен решаться исключительно на Всеукраинском референдуме.

"Нам, украинцам, нужен общественный консенсус, чтобы решить острый социально-политический конфликт, который возник на фоне предложенной правительством модели оборота земель. Достичь этого консенсуса можно только путем широкого общественного диалога. Нам нужна единая национальная программа реформирования земельных отношений в Украине, которая стала бы полезной всему обществу, а не отдельным его слоям", - отмечается в обращении.

Для этого необходимо создать собственную модель экономических и социальных отношений - собственными силами и в собственных интересах, опираясь на опыт наших успешных соседей - стран ЕС.

Земельная реформа должна происходить исключительно на конституционных принципах, в частности с целью обеспечения права собственности украинского народа на землю (ст. 13 Конституция Украины) и ее охраны как национального богатства (ст. 14 Конституция Украины).

"С неприятностью констатируем, что обращение к Правительству, Парламенту и Президенту, которые принимались нашим местным советом, были проигнорированы, а скандальные законопроекты, несмотря на сопротивление общества, в настоящее время рассматриваются в Парламенте. Призываем снять с рассмотрения все законопроекты о введении рынка земли в Украине и провести Всеукраинский референдум", - говорится в тексте.

Напомним, новым депутатом Черниговского городского совета от городской организации политической партии "Объединение "Самопомощь" стал Козырев Виталий Анатольевич. Его представили на сегодняшнем заседании.