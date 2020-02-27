Забрали финансирование и помещения: херсонские библиотекари устроили акцию протеста

В Херсоне на акцию протеста перед зданием горсовета вышли библиотекари и жители города, недовольные сокращением финансирования учреждений на четыре миллиона гривен и тем, что под приватизацию попали два помещения

Фото: Укринформ

В Херсоне на акцию протеста перед зданием горсовета вышли библиотекари и жители города, недовольные сокращением финансирования учреждений на четыре миллиона гривен и тем, что под приватизацию попали два помещения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ. Участники акции на улице кричали: "Не нарушайте наши права!", "Библиотеки - будущее!", "Спасайте библиотеки", "Не продавайте библиотеки!". "Библиотекари собрались на мирную акцию, чтобы отстоять свои права. Городская власть нарушила ряд законов, среди которых Законы Украины "О труде", "О библиотечном деле". Также библиотекари отстаивают свои помещения, потому что каким-то образом две из них попали под приватизацию. Библиотекари хотят рассказать депутатам, что информация о том, что они якобы работают некачественно и неэффективно – это фейк. Они покажут цифры и расскажут, насколько их работа важна сегодня в областном центре, приближенном к оккупированному Крыму", - прокомментировала ситуацию журналист Евгения Вирлич. Библиотекари хотят, чтобы было отменено решение Херсонского городского совета о приватизации об'объектов коммунального имущества и о снятии 4 млн грн на зарплаты библиотекарям. В свою очередь Министерство культуры, молодежи и спорта возмущено информацией, которая распространяется в СМИ, о ликвидации коммунальных публичных библиотек для взрослых и детей г. Херсона и считает такие решения недопустимыми. Стоит отметить, что в Херсоне депутаты заблокировали работу сессии городского совета. На сессии должны были вынести на рассмотрение вопрос о моратории на закрытие библиотечных учреждений и исключения помещений библиотек из перечня объектов на приватизацию.

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