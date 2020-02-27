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27 февраля 2020, 14:23 5

Самоподжог на Банковой: у Зеленского рассказали о состоянии пострадавшего

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27 февраля 2020, 14:23 5
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Мужчина из Сумской области, который накануне поджег себя возле Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни
Фото: скрин с видео
Мужчина из Сумской области, который накануне поджег себя возле Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель "Украинской правде".

"Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления", - сказала она.

Также Мендель сообщила, что в отношении земельного вопроса, который пытается решить пострадавший Александр Бурлаков (земельные паи ГСП "Луч" ОАО "Белопольский машиностроительный завод") Офис президента Украины направил запрос в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы.

При наличии оснований ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и в Офис президента.

Также Офис президента обратился в Сумскую облгосадминистрацию с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их восстановлению.

Напомним, 26 февраля во время протеста медиков под зданием Офиса президента Украины мужчина совершил самоподжог. Позже сообщалось, что состояние мужчины тяжелое. Его ожидают операции по пересадке кожи.


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