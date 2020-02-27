Самоподжог на Банковой: у Зеленского рассказали о состоянии пострадавшего

Мужчина из Сумской области, который накануне поджег себя возле Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни

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Мужчина из Сумской области, который накануне поджег себя возле Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель "Украинской правде". "Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления", - сказала она. Также Мендель сообщила, что в отношении земельного вопроса, который пытается решить пострадавший Александр Бурлаков (земельные паи ГСП "Луч" ОАО "Белопольский машиностроительный завод") Офис президента Украины направил запрос в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы. При наличии оснований ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и в Офис президента. Также Офис президента обратился в Сумскую облгосадминистрацию с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их восстановлению. Напомним, 26 февраля во время протеста медиков под зданием Офиса президента Украины мужчина совершил самоподжог. Позже сообщалось, что состояние мужчины тяжелое. Его ожидают операции по пересадке кожи.

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