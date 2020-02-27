В Харькове не смогли уволить первого заместителя председателя облсовета

Депутаты Харьковского областного совета 27 февраля во время очередной сессии не поддержали решение о досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя облсовета Виктора Коваленко

Фото: Скрин заседания Харьковского облсовета

Депутаты Харьковского областного совета 27 февраля во время очередной сессии не поддержали решение о досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя облсовета Виктора Коваленко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

Председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов отметил, что вопрос инициировали 48 депутатов облсовета. Чернов объявил перерыв в заседании для проведения счетной комиссии, однако из зала раздались возгласы, что депутаты должны обсудить вопрос, а потом уже начинать процедуру голосования. Некоторые депутаты заявили, что профильная комиссия не поддержала проект этого решения. Несмотря на это, председатель облсовета попросил счетную комиссию начать работу еще до того, как пройдет обсуждение.

Во время обсуждения вопроса депутат Харьковского облсовета от "Самопомощи" Дмитрий Булах отметил, что представление о снятии Коваленко было сделано без всякой аргументации. Один из инициаторов представления депутат Василий Повар в ответ заметил, что вопрос, согласно регламенту, выносится на рассмотрение, если представление инициируют треть депутатов.

Депутат Татьяна Бедняк сделала заявление от фракции "Самопомощи". По ее словам, депутаты от фракции "Самопомощь" не будут принимать участие в голосовании, поскольку при обсуждении проекта инициаторы никоим образом никогда не аргументировали свое решение.

Депутат Руслан Дейнека добавил, что депутаты не понимают сути претензий к Коваленко. Он попросил Коваленко объяснить депутатам, которые к нему высказывались претензии. Он отметил, что на комиссиях не было ни одного докладчика и всякого обсуждения этого вопроса.

Депутаты также просили заместителя председателя облсовета Владимира Скоробагач и председателя облсовета Сергея Чернова озвучить аргументацию представление об отставке Коваленко. Скоробагач выразил сожаление по поводу того, что "внесли в этот зал политическое решение", поскольку "скоро будут выборы". В то же время Скоробагач не выступил против отставки Коваленко.

В свою очередь первый заместитель добавил, что к нему не было высказано никаких претензий - ни устно, ни письменно. "Я считаю, что это вопрос политический, это не касается моей профессионализма. Для меня нет никаких новых примеров, мы уже проходили такое не один раз. Повторяю, что ко мне никаких претензий не было", - сказал он.

Депутаты определялись тайным голосованием.

По итогам тайного голосования за досрочное прекращение полномочий Коваленко проголосовали 52 депутата, против - 12 депутатов, воздержались - 2 депутата, не голосовали - 52 депутата. Признаны недействительными 2 бюллетеня. Решение об отставке не принято.

Чернов предложил "принять во внимание" это голосование.