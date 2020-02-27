14:40  27 февраля
Крым - это Украина: США никогда не признают российскую аннексию
15:17  27 февраля
"Голос" придумал, как вернуть Крым и Донбасс
14:39  27 февраля
Папа Римский отменяет встречи, у него кашель и насморк
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2020, 14:09 2

В Харькове не смогли уволить первого заместителя председателя облсовета

Читайте також
українською мовою
27 февраля 2020, 14:09 2
Читайте також українською мовою
Депутаты Харьковского областного совета 27 февраля во время очередной сессии не поддержали решение о досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя облсовета Виктора Коваленко
Фото: Скрин заседания Харьковского облсовета
Депутаты Харьковского областного совета 27 февраля во время очередной сессии не поддержали решение о досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя облсовета Виктора Коваленко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

Председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов отметил, что вопрос инициировали 48 депутатов облсовета. Чернов объявил перерыв в заседании для проведения счетной комиссии, однако из зала раздались возгласы, что депутаты должны обсудить вопрос, а потом уже начинать процедуру голосования. Некоторые депутаты заявили, что профильная комиссия не поддержала проект этого решения. Несмотря на это, председатель облсовета попросил счетную комиссию начать работу еще до того, как пройдет обсуждение.

Во время обсуждения вопроса депутат Харьковского облсовета от "Самопомощи" Дмитрий Булах отметил, что представление о снятии Коваленко было сделано без всякой аргументации. Один из инициаторов представления депутат Василий Повар в ответ заметил, что вопрос, согласно регламенту, выносится на рассмотрение, если представление инициируют треть депутатов.

Депутат Татьяна Бедняк сделала заявление от фракции "Самопомощи". По ее словам, депутаты от фракции "Самопомощь" не будут принимать участие в голосовании, поскольку при обсуждении проекта инициаторы никоим образом никогда не аргументировали свое решение.

Депутат Руслан Дейнека добавил, что депутаты не понимают сути претензий к Коваленко. Он попросил Коваленко объяснить депутатам, которые к нему высказывались претензии. Он отметил, что на комиссиях не было ни одного докладчика и всякого обсуждения этого вопроса.

Депутаты также просили заместителя председателя облсовета Владимира Скоробагач и председателя облсовета Сергея Чернова озвучить аргументацию представление об отставке Коваленко. Скоробагач выразил сожаление по поводу того, что "внесли в этот зал политическое решение", поскольку "скоро будут выборы". В то же время Скоробагач не выступил против отставки Коваленко.

В свою очередь первый заместитель добавил, что к нему не было высказано никаких претензий - ни устно, ни письменно. "Я считаю, что это вопрос политический, это не касается моей профессионализма. Для меня нет никаких новых примеров, мы уже проходили такое не один раз. Повторяю, что ко мне никаких претензий не было", - сказал он.

Депутаты определялись тайным голосованием.

По итогам тайного голосования за досрочное прекращение полномочий Коваленко проголосовали 52 депутата, против - 12 депутатов, воздержались - 2 депутата, не голосовали - 52 депутата. Признаны недействительными 2 бюллетеня. Решение об отставке не принято.

Чернов предложил "принять во внимание" это голосование.


увольнение депутати
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Последние Популярные
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Денис Казанский
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »