Четыре года за экстремизм получил в РФ бывший член общественного совета при Житомирской ОГА
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет.
Пирожко признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности). Как известно, "Правый сектор" - запрещенная в России организация как таковая, которая считается экстремистской.
Пирожок был задержан 9 апреля 2019 в Московском регионе сотрудниками ФСБ и МВД.
По версии российского следствия, в 2014 году Игорь Пирожок в Украине вступил в ряды "Правого сектора" под псевдонимом Роман Чирка, где якобы "для ведения партизанской войны против России" создал отряд "Борзые"
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