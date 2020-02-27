Четыре года за экстремизм получил в РФ бывший член общественного совета при Житомирской ОГА

Суд Российской Федерации приговорил к четырем годам колонии задержанного в Москве бывшего украинского добровольца с "Правого сектора" Игоря Пирожка

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Суд Российской Федерации приговорил к четырем годам колонии задержанного в Москве бывшего украинского добровольца с "Правого сектора" Игоря Пирожка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет.

Пирожко признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности). Как известно, "Правый сектор" - запрещенная в России организация как таковая, которая считается экстремистской.

Пирожок был задержан 9 апреля 2019 в Московском регионе сотрудниками ФСБ и МВД.

По версии российского следствия, в 2014 году Игорь Пирожок в Украине вступил в ряды "Правого сектора" под псевдонимом Роман Чирка, где якобы "для ведения партизанской войны против России" создал отряд "Борзые"