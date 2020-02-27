Без работы и без зарплаты: что случилось с учителями в Черкасской области

Учителя учебного заведения в Таганичах Каневского района Черкасской области остались без денежных выплат и без работы, делом сейчас занимается местная прокуратура

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Учителя учебного заведения в Таганичах Каневского района Черкасской области остались без денежных выплат и без работы, делом сейчас занимается местная прокуратура

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник ТРК "ВиККА”.

Педколлектив общеобразовательной школы в Таганичах во главе с директором остался без денег и без работы - учебное заведение расформировали, а зарплату педагогам не выплатили. Все потому, считают педагоги, что в сентябре 2019 года школу на баланс взяла новообразованная Таганчанская ОТО.

Сначала школу пытались перепрофилировать в лицей, но в конце января учебное заведение окончательно ликвидировали. Юридически бывшая Таганчанська СОШ теперь лицей с новым педагогическим коллективом.

"Я проводила уроки, но на мое место взяли человека. Мы с ней вместе заходим в одни двери, в один класс. Я провожу урок, а этот человек просто сидит на уроке и получает заработную плату, - рассказала учительница иностранного языка Юлия. Фамилию женщина попросила не называть.

Свою работу потеряли 13 человек во главе с директором. Пострадавшие уже подали гражданский иск о восстановлении их в должностях.

Тем временем прокуратуре Черкасской области пояснили, что сейчас продолжаются следственные действия, следственными и процессуальными прокурорами принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование указанных выше фактов, в том числе допрос свидетелей, назначение ряда экспертиз, в частности судебно-экономической, с целью установления точного размера задолженности по выплате заработной платы.

Как стало известно ранее, в Черкасской области также возникли проблемы с выплатой заработной платы врачам. В ближайшее время работников Черкасского тубдиспансера могут сократить - учреждение не имеет средств, чтобы выплачивать медикам заработную плату.