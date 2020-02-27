Без работы и без зарплаты: что случилось с учителями в Черкасской области
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник ТРК "ВиККА”.
Педколлектив общеобразовательной школы в Таганичах во главе с директором остался без денег и без работы - учебное заведение расформировали, а зарплату педагогам не выплатили. Все потому, считают педагоги, что в сентябре 2019 года школу на баланс взяла новообразованная Таганчанская ОТО.
Сначала школу пытались перепрофилировать в лицей, но в конце января учебное заведение окончательно ликвидировали. Юридически бывшая Таганчанська СОШ теперь лицей с новым педагогическим коллективом.
"Я проводила уроки, но на мое место взяли человека. Мы с ней вместе заходим в одни двери, в один класс. Я провожу урок, а этот человек просто сидит на уроке и получает заработную плату, - рассказала учительница иностранного языка Юлия. Фамилию женщина попросила не называть.
Свою работу потеряли 13 человек во главе с директором. Пострадавшие уже подали гражданский иск о восстановлении их в должностях.
Тем временем прокуратуре Черкасской области пояснили, что сейчас продолжаются следственные действия, следственными и процессуальными прокурорами принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование указанных выше фактов, в том числе допрос свидетелей, назначение ряда экспертиз, в частности судебно-экономической, с целью установления точного размера задолженности по выплате заработной платы.
Как стало известно ранее, в Черкасской области также возникли проблемы с выплатой заработной платы врачам. В ближайшее время работников Черкасского тубдиспансера могут сократить - учреждение не имеет средств, чтобы выплачивать медикам заработную плату.
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