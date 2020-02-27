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27 февраля 2020, 14:05 6

Макрон объявил о грядущей эпидемии коронавируса во Франции

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27 февраля 2020, 14:05 6
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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о грядущей эпидемии коронавируса в стране
Фото: flickr/foo_biker92
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о грядущей эпидемии коронавируса в стране

Как сообщает со ссылкой на местное издание Le Monde, об этом он заявил во время посещения парижской больницы Pitie-Salpetriere, в которой ранее умер один из зараженных коронавирусом.

"Перед нами кризис, грядет эпидемия. Наш долг - противостоять ей наилучшим образом", - сказал он.

При этом Макрон заверил, что государство окажет всю возможную поддержку медикам.

Напомним, по состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы. Больше всего пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.

27 февраля в Италии среди украинцев зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась 26-летняя девушка из Кремоны.

Также случаи заболевания были обнаружены и в других европейских странах: Польше, Испании, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Хорватии, Швейцарии, Греции, Северной Македонии, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии и Румынии.


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