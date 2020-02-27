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27 февраля 2020, 14:02 4

За сутки пограничники измерили температуру у 75 тысяч человек

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27 февраля 2020, 14:02 4
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За минувшие сутки на пунктах пропуска через государственную границу было проведено температурный скрининг 75000 человек, въезжающих на территорию Украины
Фото: ДПСУ
За минувшие сутки на пунктах пропуска через государственную границу было проведено температурный скрининг 75000 человек, въезжающих на территорию Украины

Об этом в Facebook сообщил руководитель ГНСУ Сергей Дейнеко, передает RegioNews.

"В пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда-выезда обеспечено проведение температурного скрининга всех, кто въезжает в Украину. Добавлю, за минувшие сутки на границе проверено почти 75 тысяч человек", - заявил он.

По его словам, Государственная пограничная служба и Министерство здравоохранения Украины из-за распространения коронавируса Covid-19 проводят температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины.

Для недопущения в Украине коронавируса, который стремительно распространяется в мире, мобилизованы все имеющиеся ресурсы вокруг государственной границы.

Он также добавил, что люди, в которых по результатам температурного контроля будет обнаружено повышенную температуру тела и явные признаки заболевания-сразу направляться для проведения дополнительного медицинского обследования.

Напомним, по состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы. Больше всего пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.

27 февраля в Италии среди украинцев зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась 26-летняя девушка из Кремоны.

Также случаи заболевания были обнаружены и в других европейских странах: Испании, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Хорватии, Швейцарии, Греции, Северной Македонии, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии и Румынии.


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