Кличко назвал сараем киевский Дворец спорта
По мнению мэра, на первом этаже Дворца спорта плохо пахнет из туалетов
По мнению мэра, на первом этаже Дворца спорта плохо пахнет из туалетов
Об этом сообщает Depo.Киев, пишет RegioNews.
Сегодня сессия Киевсовета рассматривает возможность взять на баланс города здание Национального цирка и Дворца спорта. Мол, Киеву должно быть стыдно, что в городе есть такие заброшенные объекты. Поэтому власти столицы не против перевести здание цирка и Дворец Спорта на баланс города.
В свою очередь Виталий Кличко откровенно назвал Дворец Спорта сараем. "Там на первом этаже пахнет туалетами и стыдно, когда в такой дворец приезжают звезды мирового масштаба", - добавил мэр.
Добавим, что утром в Киеве "заминировали" здание Дворца Спорта.
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