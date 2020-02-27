Стало известно, во сколько обойдется карантин в Новых Санжарах

Кабинет Министров Украины выделил 2,65 млн гривен на содержание эвакуированных из Китая украинских граждан, находящихся в обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" Полтавской области

Фото: МВС

Кабинет Министров Украины выделил 2,65 млн гривен на содержание эвакуированных из Китая украинских граждан, находящихся в обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" Полтавской области

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Алексея Гончарука Диана Давитян в комментарии Українським Новинам, передает RegioNews.

Она сообщила, что данное распоряжение Кабинетом Министров было принято во время внеочередного заседания 17 февраля.

"2,65 млн гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей", - отметила она.

Напомним, что 20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары” на Полтавщине. А в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.