У пленных в РФ и Крыму украинцев ухудшилось состояние здоровья - Денисова
Как передает RegioNews, об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
В частности, Шабан Умеров, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" и имеет хронические проблемы с сердцем, жалуется на сильную сердечную боль, которая усиливаются в вечернее время.
"Длительное непредоставление лечения может привести к инфаркту. Тюремный врач-терапевт также подтвердил имеющееся заболевание сердца", - написала она.
В свою очередь, у Эдема Смаилова, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", из-за ненадлежащих условий содержания обострился хронический гайморит.
"При этом администрацией пенитенциарного учреждения игнорируются неоднократные обращения нашего соотечественника о предоставлении очков для зрения", - добавила Денисова.
Поэтому омбудсмен требует от российской коллеги "надлежащего реагирования на нарушения прав граждан Украины и срочно принять меры для их восстановления".
"В частности, способствовать проведению полного медицинского обследования обоих граждан Украины и безотлагательно оказать квалифицированную врачебную помощь", - написала она.
Кроме того, Денисова попросила представителей международных правозащитных организаций и миссий принять действенные меры для восстановления прав незаконно удерживаемых граждан Украины и не допускать их нарушения.
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