У пленных в РФ и Крыму украинцев ухудшилось состояние здоровья - Денисова

У незаконно удерживаемых на территории оккупированного Крыма и в России граждан Украины Эдема Смаилова и Шабана Умерова существенно ухудшилось состояние здоровья

Фото: facebook/denisovaombudsman

У незаконно удерживаемых на территории оккупированного Крыма и в России граждан Украины Эдема Смаилова и Шабана Умерова существенно ухудшилось состояние здоровья

Как передает RegioNews, об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

В частности, Шабан Умеров, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" и имеет хронические проблемы с сердцем, жалуется на сильную сердечную боль, которая усиливаются в вечернее время.

"Длительное непредоставление лечения может привести к инфаркту. Тюремный врач-терапевт также подтвердил имеющееся заболевание сердца", - написала она.

В свою очередь, у Эдема Смаилова, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", из-за ненадлежащих условий содержания обострился хронический гайморит.

"При этом администрацией пенитенциарного учреждения игнорируются неоднократные обращения нашего соотечественника о предоставлении очков для зрения", - добавила Денисова.

Поэтому омбудсмен требует от российской коллеги "надлежащего реагирования на нарушения прав граждан Украины и срочно принять меры для их восстановления".

"В частности, способствовать проведению полного медицинского обследования обоих граждан Украины и безотлагательно оказать квалифицированную врачебную помощь", - написала она.

Кроме того, Денисова попросила представителей международных правозащитных организаций и миссий принять действенные меры для восстановления прав незаконно удерживаемых граждан Украины и не допускать их нарушения.