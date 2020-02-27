В киевской гостинице Hilton хотят открыть два легальных казино

Законопроект о легализации игорного бизнеса ждет голосования во втором чтении

Законопроект о легализации игорного бизнеса ждет голосования во втором чтении

Об этом в комментарии The Page рассказал совладелец отеля и соучредитель медиагруппы "1+1" Борис Фуксман, пишет RegioNews.

По его словам, площадь казино первого будет около тысячи квадратных метров. Инвестиции в оборудование, по предварительным оценкам, составят 20-25 млн долларов.

Фуксман уточнил, что есть еще проект подземного казино в Hilton Kyiv, площадь которого составит 2 тысячи кв.м. В его строительство планируется вложить 5 млн долларов, а во сколько обойдется оборудования пока неизвестно.

Пятизвездочный отель в Киеве международной сети Hilton открыли в 2014 году. Девелопер комплекса - компания St. Sophia Homes, которой принадлежит 50% акций, еще по 25% принадлежат Борису Фуксману и Александру Роднянскому.