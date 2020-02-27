Суд признал невиновными киевских таможенников по "делу Курченко"
Приговор суда опубликован в Едином реестре судебных решений, пишет RegioNews.
Таможенников подозревали в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, инспекторы таможенного пункта Святошин Киевской таможни в 2014 году не предприняли никаких мер после выявления нарушения таможенного законодательства и оформляли декларации о вывозе топлива на Южную таможню при его фактическом отсутствии.
"Вследствие преступных действий груз в пункт таможенного назначения — Южной таможни Миндоходов Украины не прибыл, таможенный режим товаров изменен не был, что повлекло непоступление в государственный бюджет Украины 25 млн 702 тыс 539 грн обязательных платежей", — сказано в материалах дела.
Во время слушания уголовного производства у суда возникли сомнения как по обвинению в целом, так и по отдельным обстоятельствам обвинения. Суд не увидел состава преступлений, которые инкриминируются обвиняемым, признав их невиновными.
Напомним, "дело Курченко" - незаконная схема продажи нерастаможенного топлива на территории Украины с миллиардными убытками государству, которое реализовала преступная организация под руководством украинского бизнесмена Сергея Курченко.
В декабре 2019 года задержано должностное лицо налоговой милиции, которое с 2012 по 2014 годы способствовало участникам преступной схемы избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Так, не имея законных оснований, милиционер в таможнях 8 областей изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену-беглецу.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.
На основании изъятых у налоговика документов правоохранителям удалось установить новые факты сделок с нефтепродуктами и фигурантов преступной схемы.
12 февраля, прокуроры сообщили о подозрении трём бывшим работникам Южной таможни и капитану судна.
Установлено, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствовали уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов.
- 16:45 27 февраля Столкновения на "Барабашово": харьковская полиция открыла уголовное производство
- 16:41 27 февраля На Полтавщине отравились школьники
- 16:40 27 февраля В церквях Буковины будут учить толерантности к больным коронавирусом
- 16:40 27 февраля В Николаеве вновь подняли вопрос установки турникета в мэрии после забрасывания яйцами депутата
- 16:35 27 февраля В Польше опровергли информацию о появлении коронавируса в стране
- 16:14 27 февраля В Харькове снова перенесли суд по делу ексмера Славянска Нели Штепы
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве