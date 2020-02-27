Суд признал невиновными киевских таможенников по "делу Курченко"

Кагарлыкский районный суд Киевской области оправдал двух бывших сотрудников Киевской таможни по делу о причастности к махинациям с нефтепродуктами, известными как "схемы Курченко"

Фото: zik.ua

Кагарлыкский районный суд Киевской области оправдал двух бывших сотрудников Киевской таможни по делу о причастности к махинациям с нефтепродуктами, известными как "схемы Курченко"

Приговор суда опубликован в Едином реестре судебных решений, пишет RegioNews. Таможенников подозревали в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, инспекторы таможенного пункта Святошин Киевской таможни в 2014 году не предприняли никаких мер после выявления нарушения таможенного законодательства и оформляли декларации о вывозе топлива на Южную таможню при его фактическом отсутствии. "Вследствие преступных действий груз в пункт таможенного назначения — Южной таможни Миндоходов Украины не прибыл, таможенный режим товаров изменен не был, что повлекло непоступление в государственный бюджет Украины 25 млн 702 тыс 539 грн обязательных платежей", — сказано в материалах дела. Во время слушания уголовного производства у суда возникли сомнения как по обвинению в целом, так и по отдельным обстоятельствам обвинения. Суд не увидел состава преступлений, которые инкриминируются обвиняемым, признав их невиновными. Напомним, "дело Курченко" - незаконная схема продажи нерастаможенного топлива на территории Украины с миллиардными убытками государству, которое реализовала преступная организация под руководством украинского бизнесмена Сергея Курченко. В декабре 2019 года задержано должностное лицо налоговой милиции, которое с 2012 по 2014 годы способствовало участникам преступной схемы избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Так, не имея законных оснований, милиционер в таможнях 8 областей изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену-беглецу. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. На основании изъятых у налоговика документов правоохранителям удалось установить новые факты сделок с нефтепродуктами и фигурантов преступной схемы. 12 февраля, прокуроры сообщили о подозрении трём бывшим работникам Южной таможни и капитану судна. Установлено, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствовали уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов.



.