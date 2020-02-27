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27 февраля 2020, 13:20 2

Суд признал невиновными киевских таможенников по "делу Курченко"

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27 февраля 2020, 13:20 2
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Кагарлыкский районный суд Киевской области оправдал двух бывших сотрудников Киевской таможни по делу о причастности к махинациям с нефтепродуктами, известными как "схемы Курченко"
Фото: zik.ua
Кагарлыкский районный суд Киевской области оправдал двух бывших сотрудников Киевской таможни по делу о причастности к махинациям с нефтепродуктами, известными как "схемы Курченко"

Приговор суда опубликован в Едином реестре судебных решений, пишет RegioNews.

Таможенников подозревали в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, инспекторы таможенного пункта Святошин Киевской таможни в 2014 году не предприняли никаких мер после выявления нарушения таможенного законодательства и оформляли декларации о вывозе топлива на Южную таможню при его фактическом отсутствии.

"Вследствие преступных действий груз в пункт таможенного назначения — Южной таможни Миндоходов Украины не прибыл, таможенный режим товаров изменен не был, что повлекло непоступление в государственный бюджет Украины 25 млн 702 тыс 539 грн обязательных платежей", — сказано в материалах дела.

Во время слушания уголовного производства у суда возникли сомнения как по обвинению в целом, так и по отдельным обстоятельствам обвинения. Суд не увидел состава преступлений, которые инкриминируются обвиняемым, признав их невиновными.

Напомним, "дело Курченко" - незаконная схема продажи нерастаможенного топлива на территории Украины с миллиардными убытками государству, которое реализовала преступная организация под руководством украинского бизнесмена Сергея Курченко.

В декабре 2019 года задержано должностное лицо налоговой милиции, которое с 2012 по 2014 годы способствовало участникам преступной схемы избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Так, не имея законных оснований, милиционер в таможнях 8 областей изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену-беглецу.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

На основании изъятых у налоговика документов правоохранителям удалось установить новые факты сделок с нефтепродуктами и фигурантов преступной схемы.

12 февраля, прокуроры сообщили о подозрении трём бывшим работникам Южной таможни и капитану судна.

Установлено, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствовали уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов.


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