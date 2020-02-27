В Ивано-Франковске приобрели 12 новых троллейбусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу городского председателя Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в facebook.
"Сегодня была встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития. Встречались в троллейбусном депо КП "Електроавтовтранс". Там было представлено 12 троллейбусов, которые закупили за предоставленные кредитные средства ЕБРР. Закуплены низкопольные троллейбусы понравились франковчанам, потому что отвечают главному требованию – доступности. Они нужны для людей с особыми потребностями", - пишет мэр.
Все троллейбусы имеют возможность аварийного автономного хода без подключения к электросети и потребляют на 30% меньше электроэнергии. А также особенностью троллейбусов является то, что их кузов изготовлен из финской низколегированной нержавеющей стали, которая гарантирует кузову длительный срок эксплуатации, что является несомненным их преимуществом.
Также троллейбусы ради безопасности пассажиров оснащены камерами видеонаблюдения.
Напомним, что с марта в коммунальном транспорте Ивано-Франковска заработает транспортная карточка.
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