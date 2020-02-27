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27 февраля 2020, 13:03 3

В Сумской области объявили траур в связи с гибелью военного на Донбассе

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27 февраля 2020, 13:03 3
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28 февраля в городе Шостка Сумской области объявлен днем траура в связи с гибелью в зоне проведения операции Объединенных сил защитника Украины Дмитрия Гриня - жителя Шостки
Фото: Шосткинский городской совет
28 февраля в городе Шостка Сумской области объявлен днем траура в связи с гибелью в зоне проведения операции Объединенных сил защитника Украины Дмитрия Гриня - жителя Шостки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Шосткинского городского совета.

На зданиях предприятий, учреждений, организаций города будет приспущен Государственный Флаг Украины с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности сказано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий. В частности, отменили городской праздник "Масленица", запланированный на 29 февраля.

Церемония прощания с Дмитрием Гринем состоится 28 февраля.

Напомним, 26 февраля на Донбассе, подорвавшись на взрывном устройстве, погиб житель Шостки Дмитрий Гринь, 1992 года рождения.


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