В Сумской области объявили траур в связи с гибелью военного на Донбассе

28 февраля в городе Шостка Сумской области объявлен днем траура в связи с гибелью в зоне проведения операции Объединенных сил защитника Украины Дмитрия Гриня - жителя Шостки

Фото: Шосткинский городской совет

28 февраля в городе Шостка Сумской области объявлен днем траура в связи с гибелью в зоне проведения операции Объединенных сил защитника Украины Дмитрия Гриня - жителя Шостки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Шосткинского городского совета.

На зданиях предприятий, учреждений, организаций города будет приспущен Государственный Флаг Украины с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности сказано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий. В частности, отменили городской праздник "Масленица", запланированный на 29 февраля.

Церемония прощания с Дмитрием Гринем состоится 28 февраля.

Напомним, 26 февраля на Донбассе, подорвавшись на взрывном устройстве, погиб житель Шостки Дмитрий Гринь, 1992 года рождения.