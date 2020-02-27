В Сумской области объявили траур в связи с гибелью военного на Донбассе
28 февраля в городе Шостка Сумской области объявлен днем траура в связи с гибелью в зоне проведения операции Объединенных сил защитника Украины Дмитрия Гриня - жителя Шостки
28 февраля в городе Шостка Сумской области объявлен днем траура в связи с гибелью в зоне проведения операции Объединенных сил защитника Украины Дмитрия Гриня - жителя Шостки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Шосткинского городского совета.
На зданиях предприятий, учреждений, организаций города будет приспущен Государственный Флаг Украины с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности сказано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий. В частности, отменили городской праздник "Масленица", запланированный на 29 февраля.
Церемония прощания с Дмитрием Гринем состоится 28 февраля.
Напомним, 26 февраля на Донбассе, подорвавшись на взрывном устройстве, погиб житель Шостки Дмитрий Гринь, 1992 года рождения.
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
- 13:21 27 февраля Закидывали камнями и кричали: показали видео нападения на автобус с эвакуированными из Уханя украинцами
- 13:20 27 февраля Суд признал невиновными киевских таможенников по "делу Курченко"
- 13:14 27 февраля Коронавирус приблизился к Украине
- 13:06 27 февраля Трамп и Джонсон могут приехать в Украину - СМИ
- 13:03 27 февраля В Сумской области объявили траур в связи с гибелью военного на Донбассе
- 12:56 27 февраля Украина вошла в троку лидеров стран по поставкам курятины в ЕС
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации