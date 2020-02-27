Украина вошла в троку лидеров стран по поставкам курятины в ЕС

В 2019 году Украина экспортировала в Евросоюз 134 тысяч 262 тонн мяса птицы, что позволило нашей стране войти в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны ЕС

Фото: foodnewsweek.ru

В 2019 году Украина экспортировала в Евросоюз 134 тысяч 262 тонн мяса птицы, что позволило нашей стране войти в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны ЕС

Как передает RegioNews, ссылаясь на данные Еврокомиссии, это на 8,6% больше, чем в 2018 году. Согласно рейтингу, впереди Украины оказались Бразилия и Таиланд, которые в течение 2019 года экспортировали в ЕС 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно. Кроме того, Украина стала третьим по объему направлением для экспорта мяса птицы из стран Евросоюза. Так, в 2019 году европейские производители экспортировали 178 тыс. 619 тонн мяса птицы в Украину, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Более мясной продукции из ЕС было отправлено только в Гану и Филиппин. Напомним, в феврале 2020 года Европейская комиссия отказалась пересматривать решение о приостановлении ввоза мяса птицы из Украины в Евросоюз.

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