Председателя Ровенского облсовета наградили грамотой местные писатели
Об этом говорится на сайте Ровенского облсовета, пишет RegioNews.
Награду Данильчуку вручила председатель Ровенской областной организации Национального союза писателей Украины Ирина Баковецкая-Рачковская.
"Эта высокая награда стала для меня неожиданностью. И поэтому это приятнее в разы. Я убежден, что украинская литература - это не просто талантливо написанные тексты, которые интересно читать. Это живой организм, который отражает то, чем живет наше общество, наша страна. Поэтому поддержка местных авторов всегда была одним из приоритетов областной власти. В области действуют соответствующие программы, которые поощряют наших писателей и помогают выдавать им новые книги ", - отметил председатель облсовета Александр Данильчук.
Напомним, 13 марта в облсовете Ровно должны были рассматривать вопрос об отставке председателя облсовета Александра Данильчука. Проект этого решения обнародовали на сайте облсовета, но потом он исчез.
Зато сам Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя, свободовца Алексея Бучинского.
Между тем в Ровенском облсовете продолжаются перестановки: депутаты пяти фракций объединились в одну, а фракция "Европейская солидарность" сменила руководителя.
Ранее Александр Данильчук стал фигурантом скандала с незадекларированной землей и домом-дворцом стоимостью более 5 млн долларов.
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