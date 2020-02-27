В Одесской области зафиксировали три подозрения на коронавирус, опасения не подтвердились
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.
Директор Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Виталий Гончаров рассказал, что одного человека с подозрением на коронавирус обнаружили в аэропорту Одессы, еще двое – обратились самостоятельно.
С 26 февраля на одесском аэродроме начали проверять всех пассажиров, прибывающих в город, и не только из тех стран, где зафиксированы случаи коронавируса – проверяют также пассажиров и внутренних авиарейсов.
"В случае подозрения коронавируса человек будет изолирована и будет осуществляться отбор материала для проб сначала на грипп и ОРВИ. Эти материалы будут доставлены в имуновирусологическую лабораторию Одесского областного лабораторного центра с целью исключения коронавируса. Если будут клинические симптомы и анамнез будет свидетельствовать о наличие, и пребывание в странах, где зарегистрированы случаи на коронавирус, материал будет доставлен в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Киеве, в центральную референс-
Он добавил, что для исследования на грипп и ОРВИ нужны сутки, а на проверку материала на коронавирус – около 2-3 дней.
"Людей, прибывающих из потенциально опасных стран, в частности Китая, мы опрашиваем, берем домашние адреса и телефоны – проводим эпиднадзор. Есть и другие симптомы – кашель, потливость, одышка, бледный вид, слабость – целый комплекс, кроме температуры. Мы их исследуем и выявляем", – отметил врач-эпидемиолог санитарно-карантинного отдела аэропорта "Одесса" Игорь Гринчук.
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