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27 февраля 2020, 12:55 5

В Одесской области зафиксировали три подозрения на коронавирус, опасения не подтвердились

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27 февраля 2020, 12:55 5
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В Одесской области с начала мировой эпидемии коронавируса COVID-19 было зафиксировано три подозрения на новый вирус
Фото: pexels
В Одесской области с начала мировой эпидемии коронавируса COVID-19 было зафиксировано три подозрения на новый вирус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Директор Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Виталий Гончаров рассказал, что одного человека с подозрением на коронавирус обнаружили в аэропорту Одессы, еще двое – обратились самостоятельно.

С 26 февраля на одесском аэродроме начали проверять всех пассажиров, прибывающих в город, и не только из тех стран, где зафиксированы случаи коронавируса – проверяют также пассажиров и внутренних авиарейсов.

"В случае подозрения коронавируса человек будет изолирована и будет осуществляться отбор материала для проб сначала на грипп и ОРВИ. Эти материалы будут доставлены в имуновирусологическую лабораторию Одесского областного лабораторного центра с целью исключения коронавируса. Если будут клинические симптомы и анамнез будет свидетельствовать о наличие, и пребывание в странах, где зарегистрированы случаи на коронавирус, материал будет доставлен в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Киеве, в центральную референс-лабораторию", – отметил Гончаров.

Он добавил, что для исследования на грипп и ОРВИ нужны сутки, а на проверку материала на коронавирус – около 2-3 дней.

"Людей, прибывающих из потенциально опасных стран, в частности Китая, мы опрашиваем, берем домашние адреса и телефоны – проводим эпиднадзор. Есть и другие симптомы – кашель, потливость, одышка, бледный вид, слабость – целый комплекс, кроме температуры. Мы их исследуем и выявляем", – отметил врач-эпидемиолог санитарно-карантинного отдела аэропорта "Одесса" Игорь Гринчук.


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