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27 февраля 2020, 12:40 4

Экс-депутата Бобова за ложь о доходах оштрафовали и лишили госслужбы

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27 февраля 2020, 12:40 4
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Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение по делу об обвинении бывшего народного депутата в декларировании недостоверной информации
Фото: w-n.com.ua
Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение по делу об обвинении бывшего народного депутата в декларировании недостоверной информации

Об этом RegioNews сообщила пресс-служба Специализированной Антикоррупцийной прокуратуры.

"26 февраля 2020 года во время подготовительного заседания между прокурором САП и обвиняемым бывшим народным депутатом подписано соглашение о признании виновности. Приговором Высшего антикоррупционного суда утверждено указанное соглашение, лицо признано виновным по ст. 366-1 УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Также лицо лишено права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

Следствием установлено, что народный избранник в ежегодных декларациях за 2015 - 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%.

Отметим, по данным Радио Свобода, в деле речь идет о народном депутате VII-VIII созывов Геннадия Бобова.

СПРАВКА: в 2010 году Бобов был избран депутатом Черкасского облсовета. Возглавлял комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, социального развития села и земельных отношений.
В 2012 году избран нардепом по 196 избирательному округу (Черкасская область). В 2014 году повторно избран депутатом по 196 избирательному округу.

25 декабря 2018 года включен в санкционный список России.


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