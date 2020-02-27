09:45  27 февраля
Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям прокуроров и их родственников
09:04  27 февраля
Все эвакуированные в Новые Санжары здоровы - Данилов
08:12  27 февраля
На Донбассе боевики обстреляли позиции ОС под Марьинкой и Авдеевкой
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2020, 12:31 3

Пусть больше сюда не приезжает: во Львове ветераны отказались от соцзащиты Королевской

Читайте також
українською мовою
27 февраля 2020, 12:31 3
Читайте також українською мовою
Депутат "Оппозиционной платформы — За життя" Наталия Королевская покинула заседание и уехала со Львова
Наталья Королевская, фото с сайта Wikipedia
Депутат "Оппозиционной платформы — За життя" Наталия Королевская покинула заседание и уехала со Львова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НТА.

Два дня подряд, 27 и 28 февраля, продолжится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львовской области.

Темой обсуждения выбрали "Новый трудовой Кодекс Украины и какая система пенсионного обеспечения выгодна для нашей страны".

Среди заявленных спикеров народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, народный депутат Украины, первый заместитель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк и народный депутат Украины, заместитель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Наталья Королевская

Однако в начале заседания Михаил Цымбалюк доложил: Наталья Королевская сообщила ему в коридоре, что покидает заседание и выезжает со Львова в Киев.

"Скажите ей, чтобы больше она сюда не приезжала. Нам, ветеранам, не требуется ее защита", - акцентировали присутствующие.

Наталья Королевская является депутатом "Оппозиционной платформы — За життя".

По информации Wikipedia, Королевская - бывший министр социальной политики Украины (2012-2014), лидер партии "Украина — Вперед!".

Народный депутат Украины V и VI созывов от БЮТ, председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (2007-2012), народный депутат Украины VIII созыва от Оппозиционного блока. Вице-президент Ассоциации плательщиков налогов Украины.

В начале 2013 года в средствах массовой информации разгорелся скандал относительно того, что Наталья Королевская не получала высшего образования и подделала собственные дипломы. Это случилось после того, как народный депутат Геннадий Москаль сообщил о том, что Наталия Королевская обратилась в милицию с заявлением о потере диплома об окончании Восточноукраинского национального университета после ее назначения на должность Министра социальной политики Украины.

9 мая 2016 года и в июне 2017-го Королевскую обливали зеленкой и забросали яйцами в знак негодования за ее поддержку сепаратизма.


Львов Львів депутат опозиційна платформа
В Черниговском горсовете новый депутат
27 февраля 2020, 11:13
В организации схемы продаж элитных авто с ЕС подозревают депутата
27 февраля 2020, 10:05
Львов стал самым активным пользователем системы ProZorro
20 февраля 2020, 10:09
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Денис Казанский
Андрей Романенко
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »