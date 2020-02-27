Пусть больше сюда не приезжает: во Львове ветераны отказались от соцзащиты Королевской
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НТА.
Два дня подряд, 27 и 28 февраля, продолжится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львовской области.
Темой обсуждения выбрали "Новый трудовой Кодекс Украины и какая система пенсионного обеспечения выгодна для нашей страны".
Среди заявленных спикеров народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, народный депутат Украины, первый заместитель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк и народный депутат Украины, заместитель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Наталья Королевская
Однако в начале заседания Михаил Цымбалюк доложил: Наталья Королевская сообщила ему в коридоре, что покидает заседание и выезжает со Львова в Киев.
"Скажите ей, чтобы больше она сюда не приезжала. Нам, ветеранам, не требуется ее защита", - акцентировали присутствующие.
Наталья Королевская является депутатом "Оппозиционной платформы — За життя".
По информации Wikipedia, Королевская - бывший министр социальной политики Украины (2012-2014), лидер партии "Украина — Вперед!".
Народный депутат Украины V и VI созывов от БЮТ, председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (2007-2012), народный депутат Украины VIII созыва от Оппозиционного блока. Вице-президент Ассоциации плательщиков налогов Украины.
В начале 2013 года в средствах массовой информации разгорелся скандал относительно того, что Наталья Королевская не получала высшего образования и подделала собственные дипломы. Это случилось после того, как народный депутат Геннадий Москаль сообщил о том, что Наталия Королевская обратилась в милицию с заявлением о потере диплома об окончании Восточноукраинского национального университета после ее назначения на должность Министра социальной политики Украины.
9 мая 2016 года и в июне 2017-го Королевскую обливали зеленкой и забросали яйцами в знак негодования за ее поддержку сепаратизма.
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