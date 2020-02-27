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27 февраля 2020, 12:29 2

На Полтавщине медики торговали наркотиками

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27 февраля 2020, 12:29 2
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Работники одного из частных медицинских центров в Полтавской области, которые специализируются на помощи наркозависимым, продавали психотропные и наркотические вещества и наживали на этом состояние
Фото: Pixabay
Работники одного из частных медицинских центров в Полтавской области, которые специализируются на помощи наркозависимым, продавали психотропные и наркотические вещества и наживали на этом состояние

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

С ноября 2019 по январь 2020 года работники медицинского центра незаконно выдали около 600 рецептов на наркотические лекарственные средства почти на миллион гривен. По документам препараты шли на заместительную терапию для наркозависимых полтавчан.

Как удалось узнать правоохранителям, все "пациенты” не нуждались в заместительной терапии, а использовали полученные средства для собственного потребления, или же перепродавали их. Кроме того, в медицинском учреждении действовала так называемая "бонусная" система. За трех новых "пациентов" постоянные клиенты получали бесплатный рецепт на наркотический препарат в одной из аптек города.

Незаконный сбыт наркотических веществ врачами прекратили оперативники. О подозрении сообщили главному врачу учреждения. Уголовное производство открыли по факту незаконного сбыта наркотических веществ, незаконной выдачи рецептов на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ и подделки документов.

Как стало известно ранее, правоохранители разоблачили группировку, которая занималась сбытом наркотиков в Луганской области и поставляла наркотики на неподконтрольную Украине территорию.


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