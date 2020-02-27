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27 февраля 2020, 12:27 4

Нацбанк прокомментировал возможное влияние коронавируса на украинскую экономику

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27 февраля 2020, 12:27 4
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В Национальном банке Украины пока не видят проблем для украинской экономики из-за распространения коронавируса
Фото: НБУ
В Национальном банке Украины пока не видят проблем для украинской экономики из-за распространения коронавируса

Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает RegioNews.

Он отметил, что более половины украинского экспорта в Китай составляют зерновые, шрот и продукты питания, а спрос на них не снизился ни на мировом, ни на китайском рынке.

По его словам, все проблемы с логистикой уже решены, и отечественные экспортеры, занимающиеся поставками продукции в Китай, после обострения ситуации из-за распространения коронавируса, не сокращали объемов выручки.

"По моему мнению, эта ситуация имела краткосрочный эффект. Возможно, некоторое влияние будет в будущем, но глобально мы не видим проблем для украинской экономики", - добавил Сологуб.

Напомним, со вчерашнего дня температурный скрининг проводится для всех пассажиров в основных аэропортах Украины. Такие меры Правительство приняло мер по предупреждению распространения коронавируса на территории Украины. В международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого введены меры безопасности для недопущения распространения коронавируса на территории Украины.

На Черниговщине меряют температуру приезжим из Беларуси. Проверяют людей, которые плохо себя чувствуют, едут из аэропортов или стран, где был зафиксирован коронавирус.

Ровенские пограничники получили бесконтактные термометры. В аэропорту Ровно и на границе с Беларусью во всех мерить температуру.

Ситуация на границе находится под контролем в круглосуточном режиме.

Кроме того, продолжается мобилизация всех необходимых ресурсов, в том числе по обеспеченности приборами для измерения температуры и средствами индивидуальной защиты.

В случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания - она ​​сразу же направляется на дополнительное обследование.


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