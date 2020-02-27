"Три с натяжкой": киевляне оценили работу мера Кличко
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на telegraf.com.ua.
Исследовательская компания "Актив групп" методом индивидуального интервью опросила 1,5 тысячи жителей Киева в возрасте от 18 лет.
Результаты соответствующего опроса на пресс-конференции представил учредитель исследовательской компании "Актив групп" Андрей Еременко. По его словам, участникам исследования предложили оценить работу Киевского городского головы Виталия Кличко по шкале от 1 до 5 (где 1 - неудовлетворительно, а 5 - отлично).
На отлично работу Кличко оценили 10,6% киевлян, хорошо - 23,2%, удовлетворительно - 30,1%, скорее неудовлетворительно - 17%, неудовлетворительно - 15,5%, затруднились ответить 3,7% опрошенных.
Еременко отметил, что таким образом средневзвешенная оценка работы Киевского городского головы составляет 2,96 балла.
Социолог также отметил, что с ноября 2019 года и по февраль 2020 года наблюдается, хотя и незначительное, падение уровня оценки киевлянами работы Кличко.
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