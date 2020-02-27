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27 февраля 2020, 12:25 1

"Три с натяжкой": киевляне оценили работу мера Кличко

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27 февраля 2020, 12:25 1
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Жители столицы оценили работу мера столицы Виталия Кличко на почти три бала из пяти
Жители столицы оценили работу мера столицы Виталия Кличко на почти три бала из пяти

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на telegraf.com.ua.

Исследовательская компания "Актив групп" методом индивидуального интервью опросила 1,5 тысячи жителей Киева в возрасте от 18 лет.

Результаты соответствующего опроса на пресс-конференции представил учредитель исследовательской компании "Актив групп" Андрей Еременко. По его словам, участникам исследования предложили оценить работу Киевского городского головы Виталия Кличко по шкале от 1 до 5 (где 1 - неудовлетворительно, а 5 - отлично).

На отлично работу Кличко оценили 10,6% киевлян, хорошо - 23,2%, удовлетворительно - 30,1%, скорее неудовлетворительно - 17%, неудовлетворительно - 15,5%, затруднились ответить 3,7% опрошенных.

Еременко отметил, что таким образом средневзвешенная оценка работы Киевского городского головы составляет 2,96 балла.

Социолог также отметил, что с ноября 2019 года и по февраль 2020 года наблюдается, хотя и незначительное, падение уровня оценки киевлянами работы Кличко.


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