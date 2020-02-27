Пожар в Запорожье: на выставке "Мир амфибий" сгорели животные

Пожар произошел на выставке экзотических животных "Мир амфибий" в запорожском дворце культуры

Фото: ГСЧС

Пожар произошел на выставке экзотических животных "Мир амфибий" в запорожском дворце культуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

26 февраля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре во дворце культуры "Днепроспецсталь" на бульваре Шевченко Вознесеновского района города.

На место происшествия прибыло 7 единиц техники и 26 человек личного состава.

Так, в подвальном помещении, где находится выставочный зал "Мир амфибий", горели деревянные двери и мебель.

Во время тушения спасатели вынесли на свежий воздух обезьяну, черепаху и змею.

В результате пожара погибло 4 животных: 2 морские свинки, кролик и ящерица.

Вероятно причиной пожара стало короткое замыкание электросети. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.