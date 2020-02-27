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27 февраля 2020, 12:21 3

В Донецкой области возле больницы нашли тайник с гранатами

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27 февраля 2020, 12:21 3
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В районе операции Объединенных сил обнаружили схрон с военными средствами поражения, оставленные вероятно российскими оккупантами для проведения диверсий
Фото: операция Объединенных сил
В районе операции Объединенных сил обнаружили схрон с военными средствами поражения, оставленные вероятно российскими оккупантами для проведения диверсий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Тайник был оборудован в лесной зоне между железной дорогой и центральной районной больницей в Волновахе.

"Учитывая то, что местоположение тайника находится в непосредственной близости от линии соприкосновения, вполне вероятно, что боеприпасы были скрыты неизвестными лицами, с целью их дальнейшего использования в противоправной, в том числе диверсионной деятельности, в ущерб государственным интересам Украины", - отметили в ООС.

В общем, в тайнике с оружием нашли: 2 выстрела РПГ-26, один выстрел в РПГ-22, одиннадцать гранат РГД-5, одну гранату Ф-1, сигнальную мину, патроны 5.45 (192 шт.), ПМ 9мм (2 шт. ), 7.62 / 39 (1 шт).

Боеприпасы подняли на поверхность, провели описание и фото фиксацию, после чего передали на хранение Вооруженым силам Украины.


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