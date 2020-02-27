Фирма сына Луценко фигурирует в деле ГБР о контрабанде леса

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц Житомирской таможни в сговоре с сотрудника Гослесагентства и рядом частных фирм и для налаживания схемы по хищению леса на территории Житомирской области и его экспорта

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Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц Житомирской таможни в сговоре с сотрудника Гослесагентства и рядом частных фирм и для налаживания схемы по хищению леса на территории Житомирской области и его экспорта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Наши Деньги.

Об этом журналистам стало известно из постановления Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области.

В ходатайстве ГБР фигурирует 11 частных предприятий, которые скупали лесоматериалы и древесный уголь у физлиц-предпринимателей. Эти материалы были получены путем незаконных рубок или же их продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать аукционов, предусмотренных для кругляка. Далее фирмы вносили в документы сфальсифицированы данные о происхождении леса и пиломатериалов, эти документы отправлялись в Житомирское облуправление лесоохотничьего хозяйства для получения сертификатов, которые являются основным документом для экспорта.

По мнению следствия, сертификаты выдавались на основании поддельных документов должностными лицами Житомирского областного УЛМГ за денежное вознаграждение. Также из корыстных побуждений должностные лица Житомирской таможни ДФС (реорганизовано путем присоединения к Киевской таможни Гостаможслужбы) не проводили должного контроля при таможенном оформлении товаров.

Из судебных постановлений известно, что в последний месяц следователи ГБР получили доступ к документам Киевской таможни Гостаможслужбы и Житомирского областного УЛМГ. Начальник этого управления Андрей Куринский в сентябре был уволен по соглашению сторон. Управление лесного хозяйства подконтрольные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, в его состав также входит и Государственная лесная охрана.

ГБР установила, что в упомянутой схемы могут быть причастны ряд фирм, среди которых ООО "Нор тун". Основателем фирмы "Нор тун" является другая компания "Грин Вэй", принадлежащий сыну экс-генпрокурора Юрия Луценко Александру. Его партнером по этой фирме является Виталий Морозюк, который был директором ООО "Бел Фам", принадлежащий опять же Луценко-младшему.

По данным "Наших денег", в 2018 году "Нор тун" экспортировала пиломатериалов почти на 18,5 млн долларов. Чаще всего покупателями были Южная Корея и Малайзия.

Александр Луценко к началу 2019 был совладельцем ООО "Грандвуд групп", которое среди видов деятельности имеет лесозаготовку и оптовую торговлю древесиной. Эта же фирма является владельцем ООО "Веар", которое владеет лесопилкой в ​​Рокитном Ровенской области.

Учредителями "Грандвуд групп" остались прежние партнеры Луценко-младшего: Юрий Соколов, Андрей Горбатюк и Александр Наумик. Последний известен как юрист владельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича. В 2017 году Ирина Луценко декларировала продажа движимого имущества Наумику за 1,89 млн грн.

Гослесагентством в последние годы руководил Владимир Бондарь, которого правительство уволило в сентябре 2019 года. Бондарь находился в близких дружеских отношениях с теперь уже бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко.